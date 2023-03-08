АвтоВАЗ запатентовал переднюю панель для неизвестной модели

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В открытой базе Федерального института промышленной собственности появилась патентная заявка АвтоВАЗа на переднюю панель некоего легкового автомобиля. На эскизах изображены компоненты салона, которые на данный момент не применяются ни на одной серийной модели. По версии издания «Лада.Онлайн», АвтоВАЗ тем самым может готовиться к выпуску новой модели B-класса.
Ещё одной перспективной новинкой АвтоВАЗа считается кроссовер на платформе Lada Vesta. Как заявляли в руководстве предприятия прошлой осенью, вседорожники на российском рынке сейчас наиболее востребованы, а Lada представлена в этом сегменте лишь семейством Niva.