АвтоВАЗ запатентовал переднюю панель для неизвестной модели

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появилась патентная заявка АвтоВАЗа на переднюю панель некоего легкового автомобиля. На эскизах изображены компоненты салона, которые на данный момент не применяются ни на одной серийной модели. По версии издания «Лада.Онлайн», АвтоВАЗ тем самым может готовиться к выпуску новой модели B-класса.