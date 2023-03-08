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АвтоВАЗ запатентовал переднюю панель для неизвестной модели

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Дмитрий Елизаров

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В открытой базе Федерального института промышленной собственности появилась патентная заявка АвтоВАЗа на переднюю панель некоего легкового автомобиля. На эскизах изображены компоненты салона, которые на данный момент не применяются ни на одной серийной модели. По версии издания «Лада.Онлайн», АвтоВАЗ тем самым может готовиться к выпуску новой модели B-класса.

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  • На патентных эскизах хорошо просматриваются, к примеру, очертания панели приборов, крупный центральный экран и блок управления климатической установкой. Кроме того, видны кнопки управления подогревом сидений, USB-порты и дефлекторы вентиляции необычных угловатых очертаний. Ранее АвтоВАЗ уже патентовал эти дефлекторы отдельно.
  • Не исключено, в Тольятти продолжается работа над принципиально новой моделью для сегмента B, которая должна стать заменой нынешней Lada Granta. О планах по выпуску такой новинки говорил, к примеру, глава АвтоВАЗа Максим Соколов в декабре прошлого года. По его словам, новая модель будет выпускаться в трёх кузовах и ориентирована прежде всего на молодую аудиторию.
  • По предварительным данным, «новая Гранта» должна встать на конвейер АвтоВАЗа к концу следующего года. Источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте» утверждают, что в Тольятти уже собрали около двух десятков ходовых образцов этой модели, а разработка завершена примерно на 95%. Сейчас инжиниринговый центр предприятия занят главным образом работой по импортозамещению комплектующих, а линия сварки кузова полностью готова.

Ещё одной перспективной новинкой АвтоВАЗа считается кроссовер на платформе Lada Vesta. Как заявляли в руководстве предприятия прошлой осенью, вседорожники на российском рынке сейчас наиболее востребованы, а Lada представлена в этом сегменте лишь семейством Niva.

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