АвтоВАЗ запатентовал необычные вентиляционные дефлекторы

Предположительно, такими дефлекторами АвтоВАЗ собирался оснащать салон внедорожника Lada Niva нового поколения. Его планировалось разработать в содружестве с концерном Renault: в основу новинки должна была лечь платформа кроссоверов марки Dacia. Однако с уходом Renault из России этот проект, судя по всему, был свёрнут.