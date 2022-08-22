АвтоВАЗ запатентовал необычные вентиляционные дефлекторы

Дмитрий Елизаров
Ресурс «Лада.Онлайн» обнаружил в базе Федерального института промышленной собственности патентную заявку АвтоВАЗа на необычно выглядящие дефлекторы системы вентиляции. Такие компоненты не применяются ни в одном из интерьеров нынешней модельной линейки Lada. Издание предполагает, что такие дефлекторы планировалось устанавливать на новое поколение «Нивы».
- Судя по эскизам, приложенным к патентной заявке, дефлекторы имеют угловатую форму и ранее не встречавшееся наполнение с центральным рычагом регулировки положения. Округлые дефлекторы устанавливаются, к примеру, на передних панелях Lada Granta и Lada Largus, однако они лишены угловатости и снабжены вставками иной формы.
- Предположительно, такими дефлекторами АвтоВАЗ собирался оснащать салон внедорожника Lada Niva нового поколения. Его планировалось разработать в содружестве с концерном Renault: в основу новинки должна была лечь платформа кроссоверов марки Dacia. Однако с уходом Renault из России этот проект, судя по всему, был свёрнут.
- Заявка на регистрацию прав на дизайн дефлекторов была подана АвтоВАЗом ещё в январе нынешнего года, то есть до разрыва отношений тольяттинского гиганта с французскими партнёрами.
Осенью прошлого года АвтоВАЗ демонстрировал укрытый покрывалом дизайнерский макет будущей новой «Нивы», а в январе 2021-го — первый (и единственный) эскиз вседорожника. Тогда сообщалось, что новая Lada Niva, несмотря на кроссоверную платформу, сохранит традиционные внедорожные способности благодаря высокому клиренсу и понижающей передаче. Изображений интерьера будущей новинки производитель не показывал ни разу.