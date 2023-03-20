АвтоВАЗ заново освоит производство пикапа «Нива» с полуторной кабиной

На АвтоВАЗе изготовили два кузова для пикапов c полуторной кабиной на базе Lada Niva Legend. По данным источников сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», их отправят на дочернее предприятие ВИС-Авто для финишной сборки. АвтоВАЗ может вернуться к серийному производству таких моделей, но только в случае, если решит технологическую проблему.
- Проект ВАЗ-2329 был закрыт АвтоВАЗом в 2019 году. Это пикап с несущим кузовом на базе удлинённой платформы «Нивы». Окончательной сборкой этой модели до закрытия проекта занималась компания «Супер-Авто».
- Сейчас, по данным инсайдеров, в Тольятти могут возобновить производство таких пикапов, но уже с другим подрядчиком. При этом в сообществе отмечают, что после закрытия проекта был отправлен в металлолом кондуктор для сварки кузова, но АвтоВАЗ может найти способ обойти это технологическое ограничение.
- На ВИС-Авто уже выпускают лёгкие грузовики на базе Lada Niva, которые считаются коммерческими моделями. Однако, в отличие от ВАЗ-2329, они имеют полурамную конструкцию и располагают версиями с четырёхместными кабинами.
Ранее АвтоВАЗ возобновил продажи самой экстремальной модификации Lada Niva Legend — внедорожника Bronto. Она отличается доработанной трансмиссией и усиленной ходовой частью. Стоит перезапущенная Niva Bronto минимум 1 175 900 рублей.
Нужен АвтоВАЗу ещё один пикап «Нива»?
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