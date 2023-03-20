АвтоВАЗ заново освоит производство пикапа «Нива» с полуторной кабиной

На АвтоВАЗе изготовили два кузова для пикапов c полуторной кабиной на базе Lada Niva Legend. По данным источников сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», их отправят на дочернее предприятие ВИС-Авто для финишной сборки. АвтоВАЗ может вернуться к серийному производству таких моделей, но только в случае, если решит технологическую проблему.