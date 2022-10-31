АвтоВАЗ может заменить «автомат» для Lada китайским «роботом»

Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ рассчитывает отказаться от традиционных автоматических коробок для Lada в пользу роботизированной трансмиссии либо вариатора китайского производства. Как утверждают источники портала Drom.ru, переговоры с тремя возможными поставщиками уже ведутся. Однако завершить их к моменту перезапуска производства Lada Vesta не успеют: как минимум первое время модель будет выпускаться только с «механикой».
- Первоначально планировалось, что Lada в будущем получат классический гидротрансформаторный «автомат» на шесть диапазонов. Однако сейчас, по данным источников, от этой концепции в Тольятти отошли, в первую очередь по компоновочным и финансовым причинам.
- Шестиступенчатый «автомат» будет сложно разместить в моторных отсеках Lada Granta и Vesta из-за габаритов коробки. Кроме того, в Китае относительно невелик выбор оригинальных трансмиссий такого типа, а те, что собирают в стране по западным лицензиям, гораздо сложнее закупать.
- Альтернативные типы трансмиссий дешевле, компактнее и конструктивно проще, а также обеспечивают более низкий расход топлива. Инсайтеры утверждают, что из трёх потенциальных поставщиков вариаторов или роботизированных коробок две компании уже представлены в разных сегментах российского рынка, однако конкретных брендов не называют.
Предполагается, что работы по организации поставок и адаптации новой коробки для моделей Lada (в первую очередь Vesta) будут завершены в следующем году. Ранее один из вице-президентов АвтоВАЗа подтверждал факт переговоров с потенциальными поставщиками автоматических трансмиссий и заявлял, что к конкретным результатам они могут привести ещё до конца года.