АвтоВАЗ может заменить «автомат» для Lada китайским «роботом»

Альтернативные типы трансмиссий дешевле, компактнее и конструктивно проще, а также обеспечивают более низкий расход топлива. Инсайтеры утверждают, что из трёх потенциальных поставщиков вариаторов или роботизированных коробок две компании уже представлены в разных сегментах российского рынка, однако конкретных брендов не называют.

Предполагается, что работы по организации поставок и адаптации новой коробки для моделей Lada (в первую очередь Vesta) будут завершены в следующем году. Ранее один из вице-президентов АвтоВАЗа подтверждал факт переговоров с потенциальными поставщиками автоматических трансмиссий и заявлял, что к конкретным результатам они могут привести ещё до конца года.