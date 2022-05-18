Появилось изображение нового Lexus RX, который рассекретят 1 июня

АвтоВАЗ попрощается с Lada Xray: производство модели не станут возобновлять

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ прекратит сборку хэтчбека Lada Xray даже при условии восстановления стабильной работы. Об этом пишут в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте»: источники сообщества утверждают, что проект фактически закрыт. Связывают это с уходом компании Renault с российского рынка, которая поставляла на конвейеры компоненты для производства автомобилей на платформе B0.

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  • На данный момент в активе марки Lada две модели на этой платформе — кроме Xray на ней базируется ещё и универсал Largus. Перспективы поставок комплектующих со стороны Renault выглядят туманно, и поэтому в руководстве АвтоВАЗа приняли решение отказаться от Xray в пользу Ларгуса, который продаётся значительно лучше.
  • Косвенно эта информация подтверждается недавним заявлением главы Минпромторга Дениса Мантурова. Он назвал основным условием сделки с Renault по АвтоВАЗу поставку комплектующих на тольяттинский завод, однако отметил, что на данный момент французская компания не в состоянии обеспечить требуемый уровень поставок.
  • Журналу Авто.ру на заводе комментировать дальнейшую судьбу Lada Xray отказались. Проект Xray и без того планировали закрывать, но это должно было произойти значительно позже — к середине десятилетия, когда АвтоВАЗ рассчитывал освоить выпуск моделей на более современной архитектуре CMF-B.

Место Lada Xray на конвейере может занять кроссовер Renault Duster, который базируется на той же платформе. Ранее сообщалось, что его сборку перенесут с московского предприятия в Тольятти, при этом выпускать вседорожник планируется под маркой Lada.

Будете жалеть об отсутствии Lada Xray?

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