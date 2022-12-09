АвтоВАЗ заберёт завод Nissan, сколько брендов осталось в России и новые Hyundai в РФ. Главное за день

Добрый вечер! Парконы начали фиксировать нарушения правил парковки во дворах Подмосковья. Мобильные камеры работают в 13 округах — в первую очередь на территориях крупных ЖК, из которых поступали жалобы на невозможность проезда машин экстренных служб. Соблюдайте Правила и не пропускайте наш дайджест, ведь в нём мы собираем всё самое важное и интересное за день.
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Судьба завода Nissan
Бывший российский завод Nissan возобновит работу под управлением АвтоВАЗа. Перезапуститься производственная площадка в Санкт-Петербурге должна в 2023 году, однако что именно там будут выпускать — пока загадка.
Официальная новинки года
Несмотря на все невзгоды, в России в 2022 году случилось несколько ярких (и официальных!) автомобильных премьер. Так давайте же выберем самую-самую официальную новинку! Незадолго до прихода Деда Мороза мы посчитаем ваши голоса и назовём победителя.
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Представим неприятную ситуацию: вам нужно убрать заглохший мотоцикл с дороги. Можно ли провезти его по переходу, чтобы встать в безопасном месте? А катить по пешеходной дорожке? Отвечает юрист!
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Подыскиваете Honda CR-V второго поколения или уже эксплуатируете такую машину? Вам наверняка будет интересно заглянуть в наши подробные отчёты о надёжности кроссовера, а также его рестайлинговой версии. В них вы найдёте детальный разбор всех проблем, с которыми можно столкнуться!
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