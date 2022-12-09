Новое видео с электрогрузовиком Tesla Semi ставит под сомнение его рекордную дальнобойность

АвтоВАЗ заберёт завод Nissan, сколько брендов осталось в России и новые Hyundai в РФ. Главное за день
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Судьба завода Nissan

Бывший российский завод Nissan возобновит работу под управлением АвтоВАЗа. Перезапуститься производственная площадка в Санкт-Петербурге должна в 2023 году, однако что именно там будут выпускать — пока загадка.

Официальная новинки года

Несмотря на все невзгоды, в России в 2022 году случилось несколько ярких (и официальных!) автомобильных премьер. Так давайте же выберем самую-самую официальную новинку! Незадолго до прихода Деда Мороза мы посчитаем ваши голоса и назовём победителя.

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Представим неприятную ситуацию: вам нужно убрать заглохший мотоцикл с дороги. Можно ли провезти его по переходу, чтобы встать в безопасном месте? А катить по пешеходной дорожке? Отвечает юрист!

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