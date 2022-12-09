АвтоВАЗ заберёт завод Nissan, сколько брендов осталось в России и новые Hyundai в РФ. Главное за день

Представим неприятную ситуацию: вам нужно убрать заглохший мотоцикл с дороги. Можно ли провезти его по переходу, чтобы встать в безопасном месте? А катить по пешеходной дорожке? Отвечает юрист!

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Подыскиваете Honda CR-V второго поколения или уже эксплуатируете такую машину? Вам наверняка будет интересно заглянуть в наши подробные отчёты о надёжности кроссовера, а также его рестайлинговой версии. В них вы найдёте детальный разбор всех проблем, с которыми можно столкнуться!