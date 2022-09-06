АвтоВАЗ выпустит кроссовер на базе Lada Vesta

Материал по теме
Обновлённая Lada Vesta: 6 фактов о главной новинке 2022 года
АвтоВАЗ объявил, что восстановит досанкционный модельный ряд в 2023 году
Дмитрий Елизаров
На АвтоВАЗе уже ведутся работы по созданию новейшего кроссовера. Об этом в интервью агентству «Автостат» заявил вице-президент завода по продажам Дмитрий Костромин. По его словам, вероятнее всего, новый вседорожник спроектируют на платформе Lada Vesta. При этом перезапуск производства самой Весты АвтоВАЗ планирует только на весну следующего года.
Lada Vesta начнёт сходить с конвейера тольяттинского завода не ранее весны следующего года. АвтоВАЗ к этому времени рассчитывает урегулировать все сложности с поставками требуемых комплектующих: тем самым, по словам главы завода Максима Соколова, Vesta станет «глубоко локализованной» моделью.