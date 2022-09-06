АвтоВАЗ выпустит кроссовер на базе Lada Vesta

Кроме того, по его словам, в руководстве предприятия до сих пор окончательно не отказались от идеи производства Lada Xray и ряда моделей компании Renault

. Окончательное решение по этому поводу будет принято на совете директоров во время обсуждения

стратегии дальнейшего развития АвтоВАЗа.