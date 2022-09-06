АвтоВАЗ объявил, что восстановит досанкционный модельный ряд в 2023 году

АвтоВАЗ выпустит кроссовер на базе Lada Vesta
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Дмитрий Елизаров

На АвтоВАЗе уже ведутся работы по созданию новейшего кроссовера. Об этом в интервью агентству «Автостат» заявил вице-президент завода по продажам Дмитрий Костромин. По его словам, вероятнее всего, новый вседорожник спроектируют на платформе Lada Vesta. При этом перезапуск производства самой Весты АвтоВАЗ планирует только на весну следующего года.

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  • Как отметил представитель завода, сегмент SUV на российском рынке на данный момент выглядит наиболее перспективным. Однако марка Lada в нём представлена только внедорожниками семейства Niva, и АвтоВАЗ рассчитывает укрепить своё присутствие в этом сегменте посредством создания современного кроссовера.
  • Помимо работ над новым вседорожником АвтоВАЗ, как отметил Дмитрий Костромин, уже запустил и проектирование новой собственной платформы. Однако в подробности по этому поводу вдаваться не стал.
  • Кроме того, по его словам, в руководстве предприятия до сих пор окончательно не отказались от идеи производства Lada Xray и ряда моделей компании Renault. Окончательное решение по этому поводу будет принято на совете директоров во время обсуждения стратегии дальнейшего развития АвтоВАЗа.

Lada Vesta начнёт сходить с конвейера тольяттинского завода не ранее весны следующего года. АвтоВАЗ к этому времени рассчитывает урегулировать все сложности с поставками требуемых комплектующих: тем самым, по словам главы завода Максима Соколова, Vesta станет «глубоко локализованной» моделью.

Превратить Весту в кроссовер — как вам идея?

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