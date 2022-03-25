АвтоВАЗ введёт сокращённый режим работы до конца лета. И доплаты сотрудникам

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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ официально уведомил о переводе всех сотрудников производственных площадок в Тольятти и Ижевске на 4-дневную рабочую неделю. Такой режим будет введён 6 июня (то есть вскоре после выхода предприятия из корпоративного отпуска) и продлится 3 месяца. Кроме того, АвтоВАЗ за счёт федерального бюджета организует для сотрудников временные и общественные работы, которые будут оплачиваться отдельно.
Стало известно также, что завод может лишиться части кузовных деталей, которые поставлялись с предприятия японской компании IHI в Москве: компания заявила о приостановке собственной деятельности.