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АвтоВАЗ введёт сокращённый режим работы до конца лета. И доплаты сотрудникам

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ официально уведомил о переводе всех сотрудников производственных площадок в Тольятти и Ижевске на 4-дневную рабочую неделю. Такой режим будет введён 6 июня (то есть вскоре после выхода предприятия из корпоративного отпуска) и продлится 3 месяца. Кроме того, АвтоВАЗ за счёт федерального бюджета организует для сотрудников временные и общественные работы, которые будут оплачиваться отдельно.

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  • В качестве обоснования такой меры завод приводит негативный прогноз по ситуации на автомобильном рынке России и продолжающийся дефицит поставок электронных компонентов. Кроме того, АвтоВАЗ упоминает необходимость принятия мер для сохранения рабочих мест. Каким образом будет оплачиваться сотрудникам режим сокращённой рабочей недели, не уточняется.
  • Пятый рабочий день недели работники АвтоВАЗа смогут принимать участие во временных и общественных работах на территории Индустриального парка (суть работ не поясняется). На заводе заявили, что при содействии губернатора региона для поддержки сотрудников средства выделены из федерального бюджета: за их счёт будут оплачиваться общественные работы.
  • По данным сообщества Avtograd News, за 40 часов таких работ в месяц сотрудники получат около 12 тысяч рублей, продолжаться они будут с мая по июль.
  • Ранее сообщалось, что завод ведёт работу по поиску альтернативных поставщиков компонентов для производства автомобилей. АвтоВАЗ планировал за время корпоративного отпуска наладить поставки от новых контрагентов для обеспечения бесперебойной работы конвейеров.

Стало известно также, что завод может лишиться части кузовных деталей, которые поставлялись с предприятия японской компании IHI в Москве: компания заявила о приостановке собственной деятельности.

Доводилось работать в сокращённом режиме?

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