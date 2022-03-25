АвтоВАЗ введёт сокращённый режим работы до конца лета. И доплаты сотрудникам

АвтоВАЗ официально уведомил о переводе всех сотрудников производственных площадок в Тольятти и Ижевске на 4-дневную рабочую неделю. Такой режим будет введён 6 июня (то есть вскоре после выхода предприятия из корпоративного отпуска) и продлится 3 месяца. Кроме того, АвтоВАЗ за счёт федерального бюджета организует для сотрудников временные и общественные работы, которые будут оплачиваться отдельно.