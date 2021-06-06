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АвтоВАЗ второй раз за неделю остановит производство из-за нехватки комплектующих

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Михаил Кондратьев

АвтоВАЗ вновь приостановит выпуск ряда моделей из-за проблем с поставками комплектующих. По этой же причине завод прекращал сборку 2 и 3 июня. Тогда это коснулось машин на платформе B0, то есть Lada Largus, Xray и Granta. Но на сей раз в «отпуск» отправится также Niva Legend. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

  • О нехватке каких именно деталей идёт речь — официально не называется, известно лишь, что это электронные компоненты. В предыдущий раз различные источники указали на продукцию концерна Bosch, которую АвтоВАЗ импортирует.
  • «К сожалению, незапланированный дефицит в поставках электронных компонентов на АвтоВАЗ продолжается. Компания вынуждена продлить время простоя производственных линий на следующей неделе. Линия №1 (платформа B0, Lada Xray, Lada Largus и др.) будет остановлена 7–9 июня. Линия №3 (Niva Legend) и линия №5 (Granta) будут остановлены с 7 по 11 июня»,— сообщили представители завода.
  • В текущей ситуации АвтоВАЗ намерен увеличить производство Lada Vesta в Ижевске и Lada Niva Travel на предприятии «Лада Запад Тольятти». Их не затронул недостаток комплектующих.

Ранее стали известны планы компании по выпуску четырёх принципиально новых моделей до 2025 года. Их построят на французской модульной платформе, но при этом они будут оснащаться хорошо знакомыми атмосферными моторами объёмом 1,6 и 1,8 литра.

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