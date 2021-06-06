АвтоВАЗ второй раз за неделю остановит производство из-за нехватки комплектующих

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АвтоВАЗ вновь приостановит выпуск ряда моделей из-за проблем с поставками комплектующих. По этой же причине завод прекращал сборку 2 и 3 июня. Тогда это коснулось машин на платформе B0, то есть Lada Largus, Xray и Granta. Но на сей раз в «отпуск» отправится также Niva Legend. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ранее стали известны планы компании по выпуску четырёх принципиально новых моделей до 2025 года. Их построят на французской модульной платформе, но при этом они будут оснащаться хорошо знакомыми атмосферными моторами объёмом 1,6 и 1,8 литра.