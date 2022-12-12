АвтоВАЗ всё же выпустит партию Ларгусов в этом году

Александр Орехов
В нынешнем году в Тольятти всё же соберут ограниченную партию Lada Largus для корпоративных клиентов, однако произойдёт это ближе к концу месяца, сообщает VK-паблик «Нетипичный АвтоВАЗ». По данным источника, предприятие смогло найти необходимое количество комплектующих, но доставят их позднее, чем ожидалось.
- На прошлой неделе появилась неофициальная информация о том, что АвтоВАЗ отказался от сборки лимитированной серии универсалов и фургонов в декабре, чтобы сосредоточить все ресурсы на доукомплектации автомобилей Granta, большое количество которых скопилось на территории завода.
- О намерении АвтоВАЗа произвести партию из 500 Lada Largus стало известно в октябре. Предполагалось, что сварочный и окрасочный комплексы задействуют 9 декабря, а сборочный конвейер будет работать с 12 по 16 декабря. Машины предназначены не для свободной продажи, а для исполнения уже заключённых с корпоративными клиентами контрактов.
- Это будет вторая ограниченная партия Lada Largus в 2022 году: летом в Тольятти уже изготовили 1800 штук, причём — в полноценных комплектациях: с АБС, подушками безопасности и всем прочим.
По новым данным, сварочный и окрасочный комплексы бывшей линии B0 (теперь — линия 1) приступят к работе на этой неделе, но не ради Ларгусов, а чтобы делать кузова для очередной тестовой партии обновлённой Lada Vesta. Полноценное массовое производство флагманской модели собираются запустить к следующему марту, Largus же вернётся на конвейер не ранее сентября 2023-го.