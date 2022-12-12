АвтоВАЗ всё же выпустит партию Ларгусов в этом году

Это будет вторая ограниченная партия Lada Largus в 2022 году: летом в Тольятти уже изготовили 1800 штук, причём — в полноценных комплектациях: с АБС, подушками безопасности и всем прочим.

По новым данным, сварочный и окрасочный комплексы бывшей линии B0 (теперь — линия 1) приступят к работе на этой неделе, но не ради Ларгусов, а чтобы делать кузова для очередной тестовой партии обновлённой Lada Vesta. Полноценное массовое производство флагманской модели собираются запустить к следующему марту, Largus же вернётся на конвейер не ранее сентября 2023-го.