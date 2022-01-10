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АвтоВАЗ возобновит выпуск машин с продвинутой мультимедийкой

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ снова начнёт оснащать свои автомобили мультимедийной системой EnjoY Pro после шестимесячной паузы. Об этом пишут в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». Источники сообщества ссылаются на производственный план завода на январь.

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Lada EnjoY Pro

  • Утверждается, что выпуск автомобилей с самой продвинутой медиа­системой, которой располагает АвтоВАЗ, возобновится в первый месяц нынешнего года. Всего предусмотрено 35 вариантов исполнения для семи моделей Lada, причём больше всего комплектаций с EnjoY Pro получит бестселлер российского рынка Lada Granta — их окажется 23.
  • Оснащать автомобили системой EnjoY Pro АвтоВАЗ прекратил ещё в июле прошлого года. Тогда это связывалось с нехваткой электронных компонентов, и из-за дефицита в Тольятти вынуждены были разработать упрощённый вариант системы под названием EnjoY.

О создании такой системы завод объявил в сентябре 2021 года. Основным отличием EnjoY от EnjoY Pro помимо слегка урезанного функционала оказался размер экрана — 7 дюймов по диагонали против восьми. Кроме того, EnjoY оказалась заметно дешевле флагманского варианта.

Доводилось экономить на мультимедийке?

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