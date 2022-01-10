АвтоВАЗ возобновит выпуск машин с продвинутой мультимедийкой

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АвтоВАЗ начал продажи моделей Lada с продвинутой мультимедийкой EnjoY Pro
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АвтоВАЗ снова начнёт оснащать свои автомобили мультимедийной системой EnjoY Pro после шестимесячной паузы. Об этом пишут в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». Источники сообщества ссылаются на производственный план завода на январь.
О создании такой системы завод объявил в сентябре 2021 года. Основным отличием EnjoY от EnjoY Pro помимо слегка урезанного функционала оказался размер экрана — 7 дюймов по диагонали против восьми. Кроме того, EnjoY оказалась заметно дешевле флагманского варианта.