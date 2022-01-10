АвтоВАЗ возобновит выпуск машин с продвинутой мультимедийкой

АвтоВАЗ снова начнёт оснащать свои автомобили мультимедийной системой EnjoY Pro после шестимесячной паузы. Об этом пишут в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». Источники сообщества ссылаются на производственный план завода на январь.