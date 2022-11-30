На видео попал преемник Lamborghini Aventador с шестью выхлопными трубами

АвтоВАЗ возобновит производство Lada Largus в 2023 году
Новости

Александр Шохинов

Серийное производство автомобилей семейства Lada Largus возобновится за площадке АвтоВАЗа в Тольятти в будущем году. Об этом сообщил глава предприятия Максим Соколов во время выступления на форуме «Российский промышленник», пишет «РИА Новости».

Читайте нас в Дзене!
  • Соколов отметил, что в планах Волжского завода значится не только перезапуск сборки бензиновых автомобилей на заводе в Тольятти, но и начало производства полностью электрической модификации, выпуск которой будет налажен на заводе в Ижевске.
  • «Мы презентовали этот проект в Ижевске, уже есть первые прототипы, в следующем году подтверждаем возможность производства создания первой опытной партии», — сообщил руководитель АвтоВАЗа.
  • Он подчеркнул, что на сегодняшний день именно Largus является российским электромобилем с самой высокой степенью локализации. Остальные проекты предполагают крупноузловую сборку.

В конце октября сообщалось, что АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Largus до конца 2022 года. Однако продолжаться сборка будет только в течение недели, с 12 по 16 декабря, а за это время с конвейеров предприятия сойдёт партия из 500 машин. При этом в открытую продажу универсалы и фургоны не поступят: весь тираж будет передан корпоративным клиентам, которые заключили контракты ранее.

Ждёте появления нового Lada Largus у дилеров?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании