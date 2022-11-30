АвтоВАЗ возобновит производство Lada Largus в 2023 году

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Александр Шохинов
Серийное производство автомобилей семейства Lada Largus возобновится за площадке АвтоВАЗа в Тольятти в будущем году. Об этом сообщил глава предприятия Максим Соколов во время выступления на форуме «Российский промышленник», пишет «РИА Новости».
В конце октября сообщалось, что АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Largus до конца 2022 года. Однако продолжаться сборка будет только в течение недели, с 12 по 16 декабря, а за это время с конвейеров предприятия сойдёт партия из 500 машин. При этом в открытую продажу универсалы и фургоны не поступят: весь тираж будет передан корпоративным клиентам, которые заключили контракты ранее.