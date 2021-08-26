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АвтоВАЗ возобновит производство двух моделей: для других всё ещё не хватает деталей
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Алексей Олефиренко

АвтоВАЗ 2 и 3 сентября возобновит производство двух моделей. Как сообщает агентство ТАСС, завод запустит линии по сборке моделей Granta и Niva. При этом выпуск автомобилей на французской платформе В0 по-прежнему заморожен из-за дефицита электронных компонентов, которые производит  компания Bosch.

  • Из-за сложившегося дефицита микросхем модели на платформе B0 — Lada Largus и Lada XRAY, а также Renault Logan и Sandero — не будут выпускаться минимум до 6 сентября. «Производство авто­мобилей по-прежнему находится под негативным влиянием дефицита поставок электронных компонентов со стороны компании Bosch, которая на сегодняшний день не способна восстановить регулярные поставки. В связи с этим тольяттинский завод "АвтоВАЗ" запустит 2 линии по сборке автомобилей только 2 и 3 сентября — это линия № 5 (Granta) и линия № 3 (Niva). Линия B0 будет остановлена на всю неделю», — прокомменти­ровал ситуацию официальный представитель АвтоВАЗа.
  • Работа завода «Lada Ижевск», где собирают модель Vesta, продолжается в обычном режиме. Однако из-за нехватки некоторых микросхем АвтоВАЗ был вынужден запустить сборку бюджетной модификации с упрощенной медиасистемой. Её релиз намечен на октябрь.

Тольяттинский завод АвтоВАЗ остановил работу всех сборочных линий 23 августа. Три из пяти дней простоя были объявлены днями отпуска (их перенесли с декабря на август), а остальные дни — рабочими, но с 66-процентной оплатой труда от средней зарплаты. При этом Lada Granta из-за проблем с комплектующими не выпускалась больше месяца — её производство было остановлено ещё 22 июля.

А вы знали, что выпуск Лад был остановлен?

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