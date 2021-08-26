АвтоВАЗ возобновит производство двух моделей: для других всё ещё не хватает деталей

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Алексей Олефиренко
АвтоВАЗ 2 и 3 сентября возобновит производство двух моделей. Как сообщает агентство ТАСС, завод запустит линии по сборке моделей Granta и Niva. При этом выпуск автомобилей на французской платформе В0 по-прежнему заморожен из-за дефицита электронных компонентов, которые производит компания Bosch.
Тольяттинский завод АвтоВАЗ остановил работу всех сборочных линий 23 августа. Три из пяти дней простоя были объявлены днями отпуска (их перенесли с декабря на август), а остальные дни — рабочими, но с 66-процентной оплатой труда от средней зарплаты. При этом Lada Granta из-за проблем с комплектующими не выпускалась больше месяца — её производство было остановлено ещё 22 июля.