Российский внедорожник «Стрела» получил новый кузов

АвтоВАЗ возобновил производство Lada Niva Travel
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Руслан Буслов

На сборочной площадке АвтоВАЗа в Тольятти с 15 августа возобновился выпуск внедорожников Lada Niva Travel. Продажи автомобиля начнутся в ближайшее время, но никаких подробностей о комплектациях и ценах на модель производитель пока не раскрыл. 

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  • Базовое оборудование автомобиля включает в себя усилитель руля, передние электростеклоподъёмники, регулировку рулевой колонки по высоте, центральный замок, аудиоподготовку, электропривод и обогрев боковых зеркал, бортовой компьютер и стальную защиту картера. Сзади будут установлены светодиодные фонари.
  • Кроме того, по умолчанию машина оснащается тревожной кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией, которая позволяет вызвать на место ДТП экстренные службы. Выпуск техники с системой возобновился с 1 августа.
  • Под капотом модели разместится 80-сильный двигатель объёмом 1,7 литра. С ним сочетаются пятиступенчатая автоматическая коробка передач и постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

На Lada Niva Travel будет распространяться программа льготного автокредитования, благодаря которой россияне смогут сэкономить до 25% от стоимости машины. Воспользоваться льготой смогут медики, учителя, семьи с хотя бы одним несовершеннолетним и те, кто покупает транспорт впервые.

Ранее стало известно, что с сегодняшнего дня завод вернулся к пятидневной рабочей неделе. В таком графике сотрудники будут работать до конца месяца, а с 29 августа на предприятии вводится шестидневный график работы. 

Будете охотиться за Lada Niva Travel?

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