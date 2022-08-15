АвтоВАЗ возобновил производство Lada Niva Travel

Базовое оборудование автомобиля включает в себя усилитель руля, передние электростеклоподъёмники, регулировку рулевой колонки по высоте, центральный замок, аудиоподготовку, электропривод и обогрев боковых зеркал, бортовой компьютер и стальную защиту картера. Сзади будут установлены светодиодные фонари.

Кроме того, по умолчанию машина оснащается тревожной кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией, которая позволяет вызвать на место ДТП экстренные службы. Выпуск техники с системой возобновился с 1 августа.

Под капотом модели разместится 80-сильный двигатель объёмом 1,7 литра. С ним сочетаются пятиступенчатая автоматическая коробка передач и постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

На Lada Niva Travel будет распространяться программа льготного автокредитования, благодаря которой россияне смогут сэкономить до 25% от стоимости машины. Воспользоваться льготой смогут медики, учителя, семьи с хотя бы одним несовершеннолетним и те, кто покупает транспорт впервые.

Ранее стало известно, что с сегодняшнего дня завод вернулся к пятидневной рабочей неделе. В таком графике сотрудники будут работать до конца месяца, а с 29 августа на предприятии вводится шестидневный график работы.