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АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности
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Александр Шохинов

На Волжском автозаводе начался выпуск автомобилей семейства Lada Granta с подушками безопасности. Как сообщает паблик Avtograd News во «ВКонтакте», первые несколько машин в комплектации Classic’22 уже сошли с конвейера завода в Тольятти.

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  • Ожидается, что на одной сборочной линии будут производиться автомобили с подушками безопасности и без них. Зависеть всё будет от наличия комплектующих.
  • О том, что необходимый запас компонентов сформирован, глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил ещё в начале августа. А вот производство автомобилей с системой ABS будет возобновлено только в 2023 году.

При этом производитель уже начал устанавливать антиблокировочную систему китайской фирмы Trinova. Но на тестах выяснилось, что система работает некорректно, сильные сбои наблюдаются во время резкого торможения.

Готовы заплатить больше за подушки безопасности?

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