АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности

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Упрощённые Лады: чего лишились российские модели из-за кризиса
Почти новую «Волгу» хранили 28 лет и теперь продают
Александр Шохинов
На Волжском автозаводе начался выпуск автомобилей семейства Lada Granta с подушками безопасности. Как сообщает паблик Avtograd News во «ВКонтакте», первые несколько машин в комплектации Classic’22 уже сошли с конвейера завода в Тольятти.
При этом производитель уже начал устанавливать антиблокировочную систему китайской фирмы Trinova. Но на тестах выяснилось, что система работает некорректно, сильные сбои наблюдаются во время резкого торможения.