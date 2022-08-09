АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta и «Нива» с ЭРА-ГЛОНАСС

Автомобили без системы оповещения на АвтоВАЗе начали выпускать в сентябре 2021 года на фоне дефицита полупроводников. Владельцам уже реализованных автомобилей придётся обращаться в дилерские центры Lada для установки «тревожной кнопки».

Разрешение на допуск таких машин на дороги подписало правительство России. Особый режим действовал до 30 июля 2022 года.

Производство автомобилей Lada возобновилось 6 июня 2022 года с седана, лифтбека Granta и универсала Granta Cross в упрощённой версии Classic’22. Такие машины оснащаются 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил пониженного экологического класса «Евро-2», а также лишены ABS, подушек безопасности и кондиционера. Стоимость модели начинается от 678 300 рублей.

В конце июля в продажу поступили упрощённые Гранты с кондиционером, которые стоят минимум 745 900 рублей (это почти на 70 тысяч рублей больше цены самой доступной Granta Classic’22). Выпуск машин с подушками безопасности, по планам, перезапустят до конца августа. А вот решить вопрос с антипробуксовочной системой оказалось сложнее, так что это вопрос более отдалённой перспективы.