АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta и «Нива» с ЭРА-ГЛОНАСС

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Александр Шохинов
АвтоВАЗ во вторник официально заявил о возобновлении производства автомобилей Lada Granta и Niva Legend с системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Система позволяет в случае дорожного инцидента вызвать на место аварии экстренные службы и работает даже при отключении электропитания.
В конце июля в продажу поступили упрощённые Гранты с кондиционером, которые стоят минимум 745 900 рублей (это почти на 70 тысяч рублей больше цены самой доступной Granta Classic’22). Выпуск машин с подушками безопасности, по планам, перезапустят до конца августа. А вот решить вопрос с антипробуксовочной системой оказалось сложнее, так что это вопрос более отдалённой перспективы.