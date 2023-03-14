АвтоВАЗ возобновил продажи внедорожника Lada Niva Bronto: известна цена

В исполнение Luxe включены металлические бамперы и рейлинги, а также расширители колёсных арок. В более дорогой версии Prestige появляются иная решётка радиатора и защита порогов, а также противотуманные фары, бамперы при этом становятся пластиковыми. В качестве заводской опции предлагается световая панель для крыши.

Niva Bronto оснащается тем же силовым агрегатом, что и обычная Niva Legend. Э то 1,7-литровый восьмиклапанный мотор на 83 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой и полным приводом, но в случае с Bronto передаточное число главной пары увеличено до 4.1.