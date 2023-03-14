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АвтоВАЗ возобновил продажи внедорожника Lada Niva Bronto: известна цена

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ возобновил официальные продажи внедорожника Lada Niva Legend в исполнении Bronto, которое считается самой экстремальной версией «Нивы». Трёхдверка появилась на рынке в двух вариантах исполнения — Luxe и Prestige, но пока озвучена стоимость только базовой версии — 1 175 900 рублей. Ранее такой внедорожник, согласно официальному сайту марки, оценивался минимум в 1 134 900 рублей.

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  • Основные отличия версии Bronto от прочих Niva Legend — в шасси, рассчитанном на преодоление более сурового бездорожья. У такой «Нивы» увеличены ходы подвески и дорожный просвет (до 240 миллиметров), усилена задняя ось и установлены доработанные амортизаторы. В трансмиссии применяются самоблокирующиеся винтовые дифференциалы на передней и задней осях. Уже в базовой комплектации Niva Bronto оснащается 15-дюймовыми колёсами с 29-дюймовой резиной.
  • В исполнение Luxe включены металлические бамперы и рейлинги, а также расширители колёсных арок. В более дорогой версии Prestige появляются иная решётка радиатора и защита порогов, а также противотуманные фары, бамперы при этом становятся пластиковыми. В качестве заводской опции предлагается световая панель для крыши.
  • Niva Bronto оснащается тем же силовым агрегатом, что и обычная Niva Legend. Это 1,7-литровый восьмиклапанный мотор на 83 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой и полным приводом, но в случае с Bronto передаточное число главной пары увеличено до 4.1.
  • Как и прежде, сборкой Lada Niva Bronto занимается дочернее предприятие АвтоВАЗа — АО ВИС-Авто.

В будущем Lada Niva Legend может получить ещё один специфический вариант исполнения, который сейчас известен под названием Niva Sport. Отличать его будет в первую очередь более мощный двигатель.

Доводилось дорабатывать «Ниву» своими руками?

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