АвтоВАЗ возобновил продажи внедорожника Lada Niva Bronto: известна цена

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Названы цены на новые комплектации Lada Niva Travel
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АвтоВАЗ возобновил официальные продажи внедорожника Lada Niva Legend в исполнении Bronto, которое считается самой экстремальной версией «Нивы». Трёхдверка появилась на рынке в двух вариантах исполнения — Luxe и Prestige, но пока озвучена стоимость только базовой версии — 1 175 900 рублей. Ранее такой внедорожник, согласно официальному сайту марки, оценивался минимум в 1 134 900 рублей.
В будущем Lada Niva Legend может получить ещё один специфический вариант исполнения, который сейчас известен под названием Niva Sport. Отличать его будет в первую очередь более мощный двигатель.