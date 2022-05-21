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АвтоВАЗ возглавил бывший министр транспорта Максим Соколов

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Кирилл Малышев

Новым президентом компании АвтоВАЗ назначен Максим Соколов, сообщает ТАСС. Ранее Соколов был главой министерства транспорта России и вице-губернатором Санкт-Петербурга.

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  • К исполнению обязанностей на новом месте он приступит с понедельника, 23 мая. После этого, на той же неделе, Соколова представят коллективу.
  • По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, одним из кандидатов на пост главы автогиганта рассматривался бывший замминистра промышленности и торговли Александр Морозов. Слухи также прочили на должность топ-менеджера Ростеха Владимира Аветисяна, главу НАМИ Сергея Гайсина и вице-президента АвтоВАЗа Михаила Рябова.
  • Новому составу руководства предстоит в кратчайшие сроки представить стратегию развития компании в условиях санкций и дефицита комплектующих. Пока предприятие находится в простое.

АвтоВАЗ фактически не собирает автомобили весь текущий месяц. Выход из простоя после майских праздников не привёл к возобновлению производства. Ближайшим возможным рабочим днём может стать только 30 мая. Сейчас часть сотрудников занимается выпуском запчастей, неотложными работами и подготовкой новых проектов. Остальным выплатят компенсации в размере двух третей зарплаты.

Кто должен руководить АвтоВАЗом?

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