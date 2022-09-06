АвтоВАЗ объявил, что восстановит досанкционный модельный ряд в 2023 году

Нынешние планы завода предусматривают выход на производство 60 автомобилей в час. В следующем году АвтоВАЗ начнёт собирать и анонсированную ранее электрическую версию компактвэна Lada Largus, но электрокар в Ижевске выпустят лишь небольшой партией.

Планируется ли вернуться к производству традиционных версий Ларгуса, не уточняется. Кроме того, Максим Соколов не упомянул ещё одну модель

— хэтчбек Lada Xray.