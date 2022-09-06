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АвтоВАЗ объявил, что восстановит досанкционный модельный ряд в 2023 году
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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ рассчитывает восстановить производство досанкционного модельного ряда в 2023 году: это следует из заявления главы завода Максима Соколова на Восточном экономическом форуме, которое приводит «КоммерсантЪ». В Тольятти планируют, в частности, запустить сборку локализованной Lada Vesta, а в Ижевске — электрического Lada Largus. При этом по итогам 2022 года завод намерен при определённых условиях выпустить около 230 тысяч автомобилей.

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  • По словам Максима Соколова, решить проблемы с локализацией санкционных компонентов для сборки автомобилей завод намеревается к весне 2023 года. Соответственно, весной планируется перезапустить сборку Lada Vesta в «глубоко локализованном» варианте.
  • Нынешние планы завода предусматривают выход на производство 60 автомобилей в час. В следующем году АвтоВАЗ начнёт собирать и анонсированную ранее электрическую версию компактвэна Lada Largus, но электрокар в Ижевске выпустят лишь небольшой партией. Планируется ли вернуться к производству традиционных версий Ларгуса, не уточняется. Кроме того, Максим Соколов не упомянул ещё одну модель — хэтчбек Lada Xray.
  • АвтоВАЗ уже возобновил оснащение своих автомобилей кондиционерами, подушками безопасности и «тревожными кнопками». Как заявил глава предприятия, на очереди возврат к комплектованию новых Lada системами АБС и ESP, а также расширение списка доступных силовых агрегатов. Однако на это потребуется не менее года.
  • Сейчас завод массово производит только три модели — Lada Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel. По итогам 2022 года АвтоВАЗ рассчитывает собрать до 230 тысяч автомобилей, но лишь при условии исключения рисков недопоставок комплектующих, которые, как заявил Максим Соколов, появляются ежедневно. На данный момент завод держит на контроле поставки до 300 различных деталей, необходимых на конвейере.

В начале сентября АвтоВАЗ заявил о выходе на докризисные объёмы продаж. На заводе подсчитали, что по итогам августа 2022 года смогли продать больше автомобилей, чем за тот же месяц 2021-го. При этом в августе прошлого года конвейеры завода регулярно простаивали, а дилеры сообщали о дефиците автомобилей.

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