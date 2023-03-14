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АвтоВАЗ включил создание собственных платформ в стратегию развития до 2030 года

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Дмитрий Елизаров

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Совет директоров АвтоВАЗа согласовал основные направления стратегии развития предприятия. Согласно официальному сообщению, это, к примеру, занятие доминирующего положения на рынке и разработка собственных платформ для новых автомобилей. К концу 2023 года компания рассчитывает закончить формирование плана развития под предварительным названием «Стратегия-2030».

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  • Всего основных направлений собственного развития АвтоВАЗ определил пять. Помимо доминирующего положения на рынке это расширение модельного ряда, достижение технологического суверенитета, развитие экспортных продаж, а также достижение финансовой устойчивости предприятия.
  • Последний пункт обусловлен наличием у АвтоВАЗа кредитных обязательств, выданных ещё в период работы под управлением Renault-Nissan. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов оценивал объёмы финансовой нагрузки на завод в 100 миллиардов рублей.
  • Соколов отметил, что АвтоВАЗ рассчитывает на продолжение поддержки автопрома и смежных отраслей со стороны государства.

В начале марта в Тольятти перезапустили производство флагманской модели Lada Vesta. Позже к ней присоединится Lada Largus. Кроме того, в нынешнем году некие не названные пока новинки под маркой Lada должны начать сходить с конвейера завода, ранее принадлежавшего компании Nissan.

В современном мире возможен технологический суверенитет?

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