АвтоВАЗ включил создание собственных платформ в стратегию развития до 2030 года

Всего основных направлений собственного развития АвтоВАЗ определил пять. Помимо доминирующего положения на рынке это расширение модельного ряда, достижение технологического суверенитета, развитие экспортных продаж, а также достижение финансовой устойчивости предприятия.

Последний пункт обусловлен наличием у АвтоВАЗа кредитных обязательств, выданных ещё в период работы под управлением Renault-Nissan. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов оценивал объёмы финансовой нагрузки на завод в 100 миллиардов рублей.

Соколов отметил, что АвтоВАЗ рассчитывает на продолжение поддержки автопрома и смежных отраслей со стороны государства.

В начале марта в Тольятти перезапустили производство флагманской модели Lada Vesta. Позже к ней присоединится Lada Largus. Кроме того, в нынешнем году некие не названные пока новинки под маркой Lada должны начать сходить с конвейера завода, ранее принадлежавшего компании Nissan.