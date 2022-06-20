Компания BMW показала трековое купе M4 GT4 за 193 тысячи долларов

АвтоВАЗ вернёт Ладам 16-клапанный мотор и «робот»

Новости

Дмитрий Елизаров

АвтоВАз планирует возобновить производство 16-клапанных двигателей и роботизированной трансмиссии АМТ. Об этом пишет издание «Лада.Онлайн» со ссылкой на близкие к заводу источники. Однако сроки перезапуска сборки пока не называются, так как агрегаты локализованы не полностью.

Читайте нас в Дзене!
  • И в 16-клапанных двигателях, и в вазовском «роботе» с одним сцеплением используются комплектующие зарубежных поставщиков — главным образом, из Германии. Это, к примеру, фазовращатели, форсунки, датчики, актуаторы и контроллеры. Соответственно, возобновить сборку этих агрегатов АвтоВАЗ сможет не ранее, чем будут найдены поставщики альтернатив. Источники утверждают, что процесс займёт не менее трёх месяцев.
  • Пока неизвестно, появится ли на Ладах двигатель французского происхождения Renault H4m. Его сборка также локализована, но лишь частично. При этом на заводе уже заявили, что не рассматривают возможности возвращения к производству более старых моторов, включая карбюраторные. Одна из причин — необходимость применения педали газа с тросовым приводом, тогда как на Ладах используются электронные. Отказываться от них в Тольятти не планируют.
  • Прочие автоматические трансмиссии, которые использовал АвтоВАЗ на серийных Ладах, вероятнее всего, не вернутся. Это «автомат» и вариатор японской компании Jatco, поставки которых приостановлены из-за санкций. При этом в долгосрочной перспективе предприятие рассматривает возможность использования коробок передач из Китая, но подробностей пока нет.

Сейчас АвтоВАЗ выпускает только одну модель — упрощённую Lada Granta, и только с одним двигателем. Это усовершенствованная до 90 л.с. версия восьмиклапанного 1,6-литрового «атмосферника», экологический класс которой в рамках импортозамещения понижен до «Евро-2». Однако глава предприятия Максим Соколов ранее заявлял, что АвтоВАЗ способен в течение 3–4 лет разработать собственную платформу с автоматической коробкой.

За неимением альтернатив купили бы Ладу с тольяттинским «роботом»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение