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АвтоВАЗ вернутся к пятидневной рабочей неделе
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Александр Шохинов

С 15 августа АвтоВАЗ отказался от продления четырёхдневной рабочей недели. Это следует из приказа, опубликованного в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». В таком режиме сотрудники предприятия будут работать впервые с начала лета.

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  • Согласно документу, семейство автомобилей Granta будут собирать в две смены, а внедорожники Niva Legend — в одну.
  • Кроме того, с 29 августа руководство предприятия вводит шестидневный график работы. Заводчане будут работать с понедельника по субботу со скользящим выходным днём.
  • В документе также упоминается возобновление сборки машин на линии B0, производство будет вестись в две смены.
  • Ещё одним нововведением станет разделение времени начала рабочих смен. С 3 октября по 27 ноября вторая смена будет начинаться не сразу после окончания первой, а с двухчасовым перерывом. Это позволит зарезервировать время для сверхурочных работ. 
  • Предполагается, что при новом графике размеры выплат заводчанам увеличатся на 20–25%.
  • Четырёхдневка была введена на АвтоВАЗе с 6 июня. Изначально предполагалось, что в этом графике предприятие будет работать до 5 сентября.

В начале августа глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что во второй половине года на предприятии соберут около 140 тысяч автомобилей, что вдвое больше, чем в первом полугодии. В 2023 году производственный объём планируется увеличить до 400 единиц техники.

В этом поможет запуск производства флагманской Lada Vesta. Монтаж оборудования планируется завершить весной, а непосредственно сборка машин стартует не раньше марта.

Хотели бы работать четыре дня вместо пяти?

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