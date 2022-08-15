АвтоВАЗ вернутся к пятидневной рабочей неделе

Ещё одним нововведением станет разделение времени начала рабочих смен. С 3 октября по 27 ноября вторая смена будет начинаться не сразу после окончания первой, а с двухчасовым перерывом. Это позволит зарезервировать время для сверхурочных работ.

Предполагается, что при новом графике размеры выплат заводчанам увеличатся на 20–25%.

Четырёхдневка была введена на АвтоВАЗе с 6 июня. Изначально предполагалось, что в этом графике предприятие будет работать до 5 сентября.

В конце июня руководство завода выпустило приказ, согласно которому этот график продлевается до 6 ноября. Но уже в конце июля был подписан новый документ, который возвращает на площадке пятидневку.

В начале августа глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что во второй половине года на предприятии соберут около 140 тысяч автомобилей, что вдвое больше, чем в первом полугодии. В 2023 году производственный объём планируется увеличить до 400 единиц техники.

В этом поможет запуск производства флагманской Lada Vesta. Монтаж оборудования планируется завершить весной, а непосредственно сборка машин стартует не раньше марта.