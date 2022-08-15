АвтоВАЗ вернутся к пятидневной рабочей неделе

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Александр Шохинов
С 15 августа АвтоВАЗ отказался от продления четырёхдневной рабочей недели. Это следует из приказа, опубликованного в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». В таком режиме сотрудники предприятия будут работать впервые с начала лета.
В начале августа глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что во второй половине года на предприятии соберут около 140 тысяч автомобилей, что вдвое больше, чем в первом полугодии. В 2023 году производственный объём планируется увеличить до 400 единиц техники.
В этом поможет запуск производства флагманской Lada Vesta. Монтаж оборудования планируется завершить весной, а непосредственно сборка машин стартует не раньше марта.