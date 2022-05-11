АвтоВАЗ вернулся к работе, но автомобили не собирает
Дмитрий Елизаров
После майских праздников АвтоВАЗ вернулся к работе, но производство автомобилей возобновлено не было. Как пишут в сообществе Avtograd News во «ВКонтакте», часть сотрудников продолжает находиться в режиме простоя, прочих перераспределили на другие виды деятельности. Такая ситуация может продлиться до конца мая. При этом руководство предприятия обещает индексировать зарплаты на 9% с 1 июня — на месяц раньше, чем было запланировано.
- Часть персонала АвтоВАЗа из всех подразделений на данный момент задействована на производстве запчастей и хозяйственных работах. На следующей неделе этих сотрудников отправят в режим простоя с выплатой двух третей заработной платы, а на их место выведут тех, кто находится в простое сейчас.
- В таком режиме по данным сообщества завод проработает до конца мая, не считая возможной сборки некоторого количества товарных Lada Niva Travel. Аналогичный механизм задействован и на ижевской площадке, где выпуск Lada Vesta остановлен на неопределённый срок.
- На этом фоне руководство завода приняло решение о досрочной индексации заработной платы сотрудников. Её повышают ежегодно, но как правило это происходит с 1 июля. Сейчас индексацию проведут на месяц раньше, тарифные ставки и оклады будут увеличены на 9%. Кроме того по данным «РИА Новости» всем сотрудникам будет выплачена премия 3 тысячи рублей.
Ранее руководство автогиганта перенесло на более ранний срок ежегодный корпоративный отпуск — он стартовал 4 апреля. Частью отпуска стали и дни между майскими праздниками. Предполагалось, что отпускное время будет использовано для налаживания альтернативных каналов поставок комплектующих на конвейеры.