АвтоВАЗ вернулся к работе, но автомобили не собирает

После майских праздников АвтоВАЗ вернулся к работе, но производство автомобилей возобновлено не было. Как пишут в сообществе Avtograd News во «ВКонтакте», часть сотрудников продолжает находиться в режиме простоя, прочих перераспределили на другие виды деятельности. Такая ситуация может продлиться до конца мая. При этом руководство предприятия обещает индексировать зарплаты на 9% с 1 июня — на месяц раньше, чем было запланировано.