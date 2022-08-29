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АвтоВАЗ вернулся к полной рабочей неделе
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Дмитрий Елизаров

Все предприятия АвтоВАЗа, включая «Лада-Ижевск», вернулись к полноценной пятидневной рабочей неделе, а собирать автомобили в Тольятти будут по шесть дней в неделю. Об этом официально уведомило руководство компании. По подсчётам источников сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», по итогам сентября завод сможет выпустить более 23 тысяч автомобилей: это сопоставимо с докризисными показателями.

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  • Шесть дней в неделю в Тольятти будут собирать Lada Granta и Lada Niva: сотрудникам сборочных подразделений в этом случае предоставляется скользящий выходной в течение рабочей недели. Затронет ли этот график выпуск Lada Niva Travel, стартовавший в середине августа, не уточняется.
  • По шестидневному расписанию собирать автомобили на АвтоВАЗе будут до 27 ноября. Кроме того, в начале осени предприятие запустит набор новых сотрудников.
  • На «Лада-Ижевск», по всей видимости, в рамках полноценной рабочей недели будут выпускать комплектующие для основной площадки АвтоВАЗа. В начале августа стало известно, что сборку Lada Vesta отсюда перенесут в Тольятти, а на ижевских мощностях наладят производство электрической версии Lada Largus. Сертифицировать эту модель планируется в 2023 году.
  • Глава предприятия Максим Соколов отметил, что расширение производства связано с ростом спроса на новые Лады, который в свою очередь спровоцирован программой льготного кредитования. Перезапуск трёх моделей Lada в антикризисных вариантах исполнения он назвал «настоящей победой всего коллектива АвтоВАЗа».

Продажу упрощённой Lada Niva Travel предприятие запустило 26 августа. Пока озвучена только стоимость базовой модификации внедорожника с учётом скидки по программе льготного кредитования — она составила 797 200 рублей. В официальном конфигураторе на сайте марки Lada новые версии Niva Travel до сих пор не появились.

Как считаете, купят в России столько антикризисных Lada?

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