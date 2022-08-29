АвтоВАЗ вернулся к полной рабочей неделе

Все предприятия АвтоВАЗа, включая «Лада-Ижевск», вернулись к полноценной пятидневной рабочей неделе, а собирать автомобили в Тольятти будут по шесть дней в неделю. Об этом официально уведомило руководство компании. По подсчётам источников сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», по итогам сентября завод сможет выпустить более 23 тысяч автомобилей: это сопоставимо с докризисными показателями.