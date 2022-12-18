АвтоВАЗ вернул Lada Niva Travel две опции

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Теория поколений. Lada Niva Travel против Legend: сравнительный тест-драйв
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Александр Орехов
Оснащение Lada Niva Travel стало ещё немного ближе к докризисному уровню. Как пишут в VK-сообществе Avtograd news, на минувшей неделе с конвейера АвтоВАЗа начали сходить внедорожники с мультимедийной системой и камерой заднего вида.
На уходящей неделе АвтоВАЗ утвердил производственный план на 2023 год: за 12 месяцев предполагается выпустить 401 600 машин. При этом ранее речь шла о полумиллионе автомобилей.