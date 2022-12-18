АвтоВАЗ вернул Lada Niva Travel две опции

Оснащение Lada Niva Travel стало ещё немного ближе к докризисному уровню. Как пишут в VK-сообществе Avtograd news, на минувшей неделе с конвейера АвтоВАЗа начали сходить внедорожники с мультимедийной системой и камерой заднего вида.