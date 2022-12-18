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АвтоВАЗ вернул Lada Niva Travel две опции
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Александр Орехов

Оснащение Lada Niva Travel стало ещё немного ближе к докризисному уровню. Как пишут в VK-сообществе Avtograd news, на минувшей неделе с конвейера АвтоВАЗа начали сходить внедорожники с мультимедийной системой и камерой заднего вида.

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Фото: АвтоВАЗ

  • По данным источника, эти опции появились в исполнениях [Black]’22 и Off-road. Первое выделяется чёрными колёсными дисками, обивкой потолка и сидений того же цвета, а также колпаком запасного колеса в цвет кузова. Особенности второго — обвес из некрашеного пластика, вездеходные шины и шноркель.
  • В конфигуратор на официальном сайте Lada информационно-развлекательный комплекс и камеру пока не добавили: в стандартном оборудовании модели по-прежнему указана аудиоподготовка, дополнительных пакетов опций не предусмотрено.
  • В середине октября стартовали продажи Lada Niva Travel с подогревом передних сидений и кондиционером. Обе позиции вошли в сборки Comfort, [Black]’22 и Comfort Off-road. За прошедшие два месяца их цены не изменились: они начинаются с 1 099 900, 1 126 900 и 1 137 900 рублей соответственно без учёта скидки по программе льготного автокредитования.
  • Впервые АвтоВАЗ расширил ассортимент «антикризисных» Niva Travel в середине сентября, через месяц после перезапуска производства. Тогда к базовой комплектации Classic'22 добавили Classic’22 Plus с рейлингами на крыше и легкосплавными 15-дюймовыми дисками вместо стальных, а также «чёрную» спецверсию.

На уходящей неделе АвтоВАЗ утвердил производственный план на 2023 год: за 12 месяцев предполагается выпустить 401 600 машин. При этом ранее речь шла о полумиллионе автомобилей.

Когда-нибудь владели/владеете автомобилем Lada?

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