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АвтоВАЗ вдвое повысил доплату за цвет кузова Lada Niva Travel
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Александр Шохинов

После перезапуска продаж Lada Niva Travel изменилась стоимость не только самого автомобиля, но также значительно подорожала доплата за цвет кузова. Об этом сообщает сайт «Лада.Онлайн».

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  • Ранее при покупке машины покупателям приходилось доплачивать за выбор цвета 6 тысяч рублей, но теперь стоимость опции увеличилась до 12 тысяч рублей.
  • В цветовой палитре Niva Travel всего пять оттенков: зелёный «Амазония», серебристо-серый «Техно», тёмно-серый «Борнео», светло-серая «Снежная королева» и белый «Айсберг», все они металлики. Без доплаты можно купить только последний.
  • Изначально в палитре окрасов кузова внедорожника было больше цветов, однако производитель решил отказаться от красного, чёрного и серо-зелёного вариантов.

Производство Lada Niva Travel на заводе в Тольятти возобновилось 15 августа. В список базового оборудования модели входят усилитель руля, передние электростеклоподъёмники, регулировка рулевой колонки по высоте, центральный замок, аудиоподготовка, электропривод и обогрев боковых зеркал, бортовой компьютер и стальная защита картера. Сзади установлены светодиодные фонари.

Продажи автомобиля начались 26 августа по цене от 797 200 рублей с учётом скидок по госпрограмме льготного автокредитования.

Хватило бы вам такой базовой комплектации?

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