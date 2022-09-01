АвтоВАЗ вдвое повысил доплату за цвет кузова Lada Niva Travel

Ранее при покупке машины покупателям приходилось доплачивать за выбор цвета 6 тысяч рублей, но теперь стоимость опции увеличилась до 12 тысяч рублей.

В цветовой палитре Niva Travel всего пять оттенков: зелёный «Амазония», серебристо-серый «Техно», тёмно-серый «Борнео», светло-серая «Снежная королева» и белый «Айсберг», все они металлики. Без доплаты можно купить только последний.

Изначально в палитре окрасов кузова внедорожника было больше цветов, однако производитель решил отказаться от красного, чёрного и серо-зелёного вариантов.

Производство Lada Niva Travel на заводе в Тольятти возобновилось 15 августа. В список базового оборудования модели входят усилитель руля, передние электростеклоподъёмники, регулировка рулевой колонки по высоте, центральный замок, аудиоподготовка, электропривод и обогрев боковых зеркал, бортовой компьютер и стальная защита картера. Сзади установлены светодиодные фонари.

Продажи автомобиля начались 26 августа по цене от 797 200 рублей с учётом скидок по госпрограмме льготного автокредитования.