АвтоВАЗ в январе будет выпускать пять моделей в 16 комплектациях

Дмитрий Елизаров
Озвучены планы АвтоВАЗа на первый месяц года. В Тольятти в течение января будут выпускать Lada Granta в трёх вариантах кузова, а также Lada Niva Legend и Niva Travel. Как пишут в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», для автомобилей в общей сложности доступно 16 комплектаций, но только 5 цветов кузова. Всего за январь предприятие рассчитывает собрать около 18 тысяч машин.
- Lada Granta будут сходить с конвейера в кузовах седан, лифтбек и кросс-универсал с безальтернативным 90-сильным двигателем объёмом 1,6 литра. Красить автомобили планируется только в белый и чёрный цвета.
- Гамма оттенков для внедорожников семейства Niva включает три цвета — светло-коричневый, тёмно-зелёный и чёрный. Niva Legend будут выпускать в двух вариантах исполнения, Niva Travel — в трёх, но с одним для обоих внедорожников 1,7-литровым мотором на 80 л.с.
- В течение января на АвтоВАЗе сохранится шестидневная рабочая неделя с одним скользящим выходным. По такому графику завод рассчитывает собирать более 900 автомобилей ежедневно: таким образом, месячный объём производства должен составить около 18 тысяч машин.
Как стало известно в середине декабря, производственный план завода на 2023 год составляет 401 600 автомобилей. Увеличить производство АвтоВАЗ рассчитывает за счёт перезапуска сборки прочих моделей — в первую очередь Lada Vesta и Lada Largus. Кроме того, в течение нынешнего года на Лады должна вернуться АБС.