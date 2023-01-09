АвтоВАЗ в январе будет выпускать пять моделей в 16 комплектациях

Гамма

оттенков для внедорожников семейства Niva включает три цвета — светло-коричневый, тёмно-зелёный и чёрный. Niva Legend будут выпускать в двух вариантах исполнения, Niva Travel

— в трёх

, но с одним для обоих внедорожников 1,7-литровым мотором на 80 л.с.