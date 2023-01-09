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АвтоВАЗ в январе будет выпускать пять моделей в 16 комплектациях
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Дмитрий Елизаров

Озвучены планы АвтоВАЗа на первый месяц года. В Тольятти в течение января будут выпускать Lada Granta в трёх вариантах кузова, а также Lada Niva Legend и Niva Travel. Как пишут в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», для автомобилей в общей сложности доступно 16 комплектаций, но только 5 цветов кузова. Всего за январь предприятие рассчитывает собрать около 18 тысяч машин.

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Фото: «Нетипичный АвтоВАЗ» 

  • Lada Granta будут сходить с конвейера в кузовах седан, лифтбек и кросс-универсал с безальтернативным 90-сильным двигателем объёмом 1,6 литра. Красить автомобили планируется только в белый и чёрный цвета.
  • Гамма оттенков для внедорожников семейства Niva включает три цвета — светло-коричневый, тёмно-зелёный и чёрный. Niva Legend будут выпускать в двух вариантах исполнения, Niva Travel — в трёх, но с одним для обоих внедорожников 1,7-литровым мотором на 80 л.с.
  • В течение января на АвтоВАЗе сохранится шестидневная рабочая неделя с одним скользящим выходным. По такому графику завод рассчитывает собирать более 900 автомобилей ежедневно: таким образом, месячный объём производства должен составить около 18 тысяч машин.

Как стало известно в середине декабря, производственный план завода на 2023 год составляет 401 600 автомобилей. Увеличить производство АвтоВАЗ рассчитывает за счёт перезапуска сборки прочих моделей — в первую очередь Lada Vesta и Lada Largus. Кроме того, в течение нынешнего года на Лады должна вернуться АБС.

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