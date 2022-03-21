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АвтоВАЗ в мае не будет принимать заказы на автомобили

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ закроет приём заказов на новые автомобили на май нынешнего года. Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на переписку производителя с дилерскими центрами. Связано это с сокращением объёмов производства. При этом завод, как пишет «РИА Новости», ведёт работу по поиску альтернативных поставщиков компонентов — в первую очередь в странах Азии.

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  • Изменение графика выполнения заводом уже имеющихся заказов стало следствием перебоев в поставках комплектующих и логистических ограничений на фоне нынешней геополитической ситуации. Такую причину, как уточняет издание, приводит производитель.
  • Ранее сообщалось, что ради создания запасов комплектующих для обеспечения бесперебойной работы конвейеров АвтоВАЗ перенёс корпоративный отпуск с июля-августа на период с 4 по 24 апреля. После выхода из отпуска завод продолжит обрабатывать уже принятые заказы.
  • Как заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, предприятие продолжает поиск альтернативных поставщиков компонентов. Ранее один из основных нынешних партнёров АвтоВАЗа компания Bosch остановила поставки деталей и запчастей из-за рубежа.

При этом о ведущейся заводом работе по поиску альтернатив сообщалось ещё в конце февраля: тогда утверждалось, что с будущими поставщиками уже запущен комплекс подготовительных мероприятий для заключения договоров. Предполагалось, что завершена эта деятельность будет как раз к маю нынешнего года.

Рассчитывали заказать новую Lada в ближайшее время?

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