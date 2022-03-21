АвтоВАЗ в мае не будет принимать заказы на автомобили

Изменение графика выполнения заводом уже имеющихся заказов стало следствием перебоев в поставках комплектующих и логистических ограничений на фоне нынешней геополитической ситуации. Такую причину, как уточняет издание, приводит производитель.

Ранее сообщалось, что ради создания запасов комплектующих для обеспечения бесперебойной работы конвейеров АвтоВАЗ перенёс корпоративный отпуск с июля-августа на период с 4 по 24 апреля. После выхода из отпуска завод продолжит обрабатывать уже принятые заказы.

Как заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, предприятие продолжает поиск альтернативных поставщиков компонентов. Ранее один из основных нынешних партнёров АвтоВАЗа компания Bosch остановила поставки деталей и запчастей из-за рубежа.

При этом о ведущейся заводом работе по поиску альтернатив сообщалось ещё в конце февраля: тогда утверждалось, что с будущими поставщиками уже запущен комплекс подготовительных мероприятий для заключения договоров. Предполагалось, что завершена эта деятельность будет как раз к маю нынешнего года.