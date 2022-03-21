АвтоВАЗ в мае не будет принимать заказы на автомобили

Материал по теме
Группа ГАЗ предупредила о возможном сокращении производства
В Японии подешевели подержанные автомобили из-за санкций против России
Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ закроет приём заказов на новые автомобили на май нынешнего года. Об этом сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на переписку производителя с дилерскими центрами. Связано это с сокращением объёмов производства. При этом завод, как пишет «РИА Новости», ведёт работу по поиску альтернативных поставщиков компонентов — в первую очередь в странах Азии.
При этом о ведущейся заводом работе по поиску альтернатив сообщалось ещё в конце февраля: тогда утверждалось, что с будущими поставщиками уже запущен комплекс подготовительных мероприятий для заключения договоров. Предполагалось, что завершена эта деятельность будет как раз к маю нынешнего года.