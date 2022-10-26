Mercedes-Benz продаст свой российский завод дилерской сети «Автодом»

АвтоВАЗ в декабре возобновит выпуск Lada Largus, но ненадолго
Новости

Дмитрий Елизаров

В Тольятти планируют возобновить производство Lada Largus ещё до конца нынешнего года. Однако, по данным инсайдеров сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», продолжаться сборка будет всего одну неделю: завод планирует собрать только 500 машин.

Читайте нас в Дзене!

Фото: Журнал Авто.ру

  • Согласно приведённому расписанию, сваривать и окрашивать кузова для новых Ларгусов начнут 9 декабря, а сборочный конвейер проработает с 12 по 16 декабря.
  • В ограниченную партию войдут пятиместные универсалы и грузопассажирская модификация Lada Largus.
  • Источники предполагают, что тем самым АвтоВАЗ рассчитывает оживить интерес к модели перед долгим перерывом в её производстве. Эту же сборочную линию сейчас готовят к перезапуску сборки Lada Vesta, старт которой запланирован на март следующего года. Тем самым к производству Ларгуса завод сможет вернуться только после выпуска достаточного количества Вест.
  • Ранее Lada Vesta собирали на предприятии «Лада Ижевск», однако руководство АвтоВАЗа приняло решение о перемещении сборочной линии на площадку в Тольятти. Ижевский же завод, как предполагается, будет занят сборкой опытных прототипов, а позже и серийным производством электрической версии Ларгуса. Первый экземпляр e-Largus представили в начале августа.

Летом АвтоВАЗ уже выпускал ограниченную партию Lada Largus из комплектующих, запасы которых удалось накопить на складах. Её объём составил 1800 автомобилей. Однако на предприятии официально не подтверждали производство и не называли стоимость таких машин.

Будете ловить новенький Ларгус у дилеров?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании