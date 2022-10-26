АвтоВАЗ в декабре возобновит выпуск Lada Largus, но ненадолго

Источники предполагают, что тем самым АвтоВАЗ рассчитывает оживить интерес к модели перед долгим перерывом в её производстве. Эту же сборочную линию сейчас готовят к перезапуску сборки Lada Vesta, старт которой запланирован на март следующего года. Тем самым к производству Ларгуса завод сможет вернуться только после выпуска достаточного количества Вест.