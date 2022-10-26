АвтоВАЗ в декабре возобновит выпуск Lada Largus, но ненадолго

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Стала известна примерная цена электрического Lada Largus
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Дмитрий Елизаров
В Тольятти планируют возобновить производство Lada Largus ещё до конца нынешнего года. Однако, по данным инсайдеров сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», продолжаться сборка будет всего одну неделю: завод планирует собрать только 500 машин.
Летом АвтоВАЗ уже выпускал ограниченную партию Lada Largus из комплектующих, запасы которых удалось накопить на складах. Её объём составил 1800 автомобилей. Однако на предприятии официально не подтверждали производство и не называли стоимость таких машин.