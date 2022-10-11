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АвтоВАЗ может сократить производственный план на 2023 год на 100 тысяч машин
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Дмитрий Савостьянчик

В 2023 году АвтоВАЗ намерен выпустить чуть больше 400 тысяч автомобилей, хотя изначально производитель планировал собрать на 100 тысяч машин больше, пишет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». Снижение объёмов производства связано с неготовностью поставщиков обеспечить требуемый объём комплектующих.

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  • Скорректированный план производства скажется и на изменении графика работы предприятия: сотрудники вернутся к 5-дневной рабочей неделе. Сейчас завод собирает машины с понедельника по субботу. В качестве компенсации сотрудникам выделяют один «скользящий» выходной посреди недели. 
  • Изменится и график корпоративных отпусков, которых будет три. Первый из них — несколько дней между майскими праздниками, летний и самый длинный — с 24 июля по 13 августа, ещё несколько дней — перед новогодними каникулами.
  • Снижение объёмов выпуска, скорее всего, приведёт и к сокращению набора новых сотрудников, но официального подтверждения этому пока нет. Известно, что к 2023 году АвтоВАЗ планировал увеличить штат примерно на 4 тысячи человек.

Несмотря на снижение производственного плана, тольяттинский автогигант, судя по всему, достаточно успешно возвращается к сборке «докризисных» моделей и неплохо наращивает объём продаж. В сентябре, например, дилеры продали больше 20 тысяч машин марки — на 20% больше, чем год назад, и на 10% больше, чем в августе. Также стало известно, что внедорожник «Нива», который сейчас продаётся в единственной упрощённой комплектации (в неё входят только гидроусилитель руля, штампованные колёса, бортовой компьютер и аудиоподготовка), получил кондиционер и новые колёса, а производство «антикризисных» Granta завершилось

Снижение объёмов выпуска — плохой знак?

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