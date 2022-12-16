Новый Ford Mustang оказался мощнее 500 лошадиных сил

АвтоВАЗ утвердил производственный план на 2023 год
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Дмитрий Елизаров

Совет директоров АвтоВАЗа утвердил производственный план на 2023 год. Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга, предприятие в следующем году рассчитывает выпустить 401 600 автомобилей. Первоначально АвтоВАЗ планировал достичь планки в 500 тысяч машин.

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  • По итогам 2022 года объёмы производства завода должны составить 220 тысяч автомобилей, хотя на конец ноября АвтоВАЗ смог продать только 164 636 машин.
  • Сейчас в Тольятти выпускаются только три модели в нескольких комплектациях — Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Однако в следующем году на конвейер должны встать ещё как минимум две. Весной планируется перезапустить сборку Lada Vesta, осенью — универсала Lada Largus. Кроме того, в Ижевске должны собрать опытную партию электрических e-Largus.
  • Первые Lada Vesta, как сообщалось ранее, будут выпущены в упрощённых комплектациях — с 90-сильным восьмиклапанным двигателем, штампованными колёсными дисками и без медиасистем.
  • В планах завода на 2023 год также значится возобновление производства автомобилей с антиблокировочной системой тормозов.

Осенью предполагалось, что АвтоВАЗ сможет по итогам 2023 года выйти на производство 500 тысяч автомобилей. Однако позже планы были скорректированы: по данным инсайдеров, это связано с неуверенностью предприятия в готовности поставщиков обеспечить требуемые объёмы комплектующих. В ноябре 2022-го завод смог реализовать 21 726 автомобилей, что в Тольятти назвали лучшим результатом с начала года.

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