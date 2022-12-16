АвтоВАЗ утвердил производственный план на 2023 год

Сейчас в Тольятти выпускаются только три модели

в нескольких комплектациях

— Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Однако в следующем году на конвейер должны встать ещё как минимум две. Весной планируется перезапустить сборку Lada Vesta, осенью — универсала Lada Largus.

Кроме того, в Ижевске должны собрать опытную партию электрических e-Largus.