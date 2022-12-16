АвтоВАЗ утвердил производственный план на 2023 год

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АвтоВАЗ всё же выпустит партию Ларгусов в этом году
Новый Ford Mustang оказался мощнее 500 лошадиных сил
Дмитрий Елизаров
Совет директоров АвтоВАЗа утвердил производственный план на 2023 год. Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга, предприятие в следующем году рассчитывает выпустить 401 600 автомобилей. Первоначально АвтоВАЗ планировал достичь планки в 500 тысяч машин.
Осенью предполагалось, что АвтоВАЗ сможет по итогам 2023 года выйти на производство 500 тысяч автомобилей. Однако позже планы были скорректированы: по данным инсайдеров, это связано с неуверенностью предприятия в готовности поставщиков обеспечить требуемые объёмы комплектующих. В ноябре 2022-го завод смог реализовать 21 726 автомобилей, что в Тольятти назвали лучшим результатом с начала года.