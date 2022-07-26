АвтоВАЗ установит систему ЭРА-ГЛОНАСС на уже проданные машины

АвтоВАЗ начал подготовку к отзывной кампании, в рамках которой дооснастит «тревожной кнопкой» автомобили, её не имеющие. Об этом сообщают инсайдеры сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «Вконтакте». Ещё одно сообщество Avtograd News уверяет, что системой «ЭРА-ГЛОНАСС» уже начали оснащать новые Лады прямо на конвейере. Однако когда именно будет запущена кампания, пока не уточняется.