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АвтоВАЗ установит систему ЭРА-ГЛОНАСС на уже проданные машины

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ начал подготовку к отзывной кампании, в рамках которой дооснастит «тревожной кнопкой» автомобили, её не имеющие. Об этом сообщают инсайдеры сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «Вконтакте». Ещё одно сообщество Avtograd News уверяет, что системой «ЭРА-ГЛОНАСС» уже начали оснащать новые Лады прямо на конвейере. Однако когда именно будет запущена кампания, пока не уточняется.

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  • Собирать и продавать в России автомобили без «тревожной кнопки» разрешили на фоне кризиса поставок микроэлектронных компонентов. Это разрешение зафиксировано в техрегламенте, временная версия которого прекратит действовать 1 февраля 2023 года. При этом начать оснащать системой «ЭРА-ГЛОНАСС» новые автомобили российские производители должны заметно раньше — уже 1 августа нынешнего года.
  • По данным инсайдеров, АвтоВАЗ уже собрал пробную партию из шести машин, оснащённых блоком «ЭРА-ГЛОНАСС» от альтернативного поставщика (название поставщика не уточняется). Дилеры предприятия оповещены о скором начале масштабной отзывной кампании, в рамках которой этим блоком будут дооснащены уже проданные автомобили. Как именно она будет проводиться, неизвестно.

Мораторий на установку «тревожных кнопок» около недели назад распространили и на вторичный рынок. До того же 1 февраля следующего года на территорию России разрешено ввозить автомобили без обязательной последующей установки этой системы. Потребуется ли дооснащать пробежный транспорт впоследствии, по окончании действия моратория, не уточняется.

Приветствуете возвращение «ЭРЫ-ГЛОНАСС»?

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