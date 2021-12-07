У фургона Lada Largus появилась новая опция

АвтоВАЗ объявил о появлении у коммерческой версии Lada Largus новой опции — камеры заднего вида. Она станет частью мультимедийных опциональных пакетов и будет доступна только за доплату в самой дорогой комплектации Comfort.
- Камеру смонтируют на левой распашной двери грузового отсека, а выводить изображение она будет на экран мультимедийной системы — соответственно, установить камеру можно только при условии наличия экрана.
- На заводе считают, что цельнометаллический Lada Largus Van с камерой, дополненной задними парктрониками, станет удобнее при повседневных рабочих поездках, которые связаны с парковкой в стеснённых условиях.
- Фургон Lada Largus в комплектации Comfort стоит 909 900 рублей за версию с восьмиклапанным 90-сильным мотором. Установка 106-сильного двигателя увеличит цену на 20 тысяч рублей. Коробка передач в обоих случаях одна и та же — пятиступенчатая «механика».
- Пакет Multimedia, частью которого станет камера, стоит минимум 32 тысячи рублей: в него включены, помимо медиасистемы с 7‑дюймовым экраном, задние парктроники, розетка в багажнике и центральный подлокотник. Таким образом, Lada Largus Van в комплектации Comfort с этим пакетом стоит минимум 941 900 рублей. Однако в официальном сообщении завода указывается цена 947 000 рублей. Таким образом, камеру заднего вида завод оценил в 5100 рублей.
- Помимо базового мультимедийного пакета камера войдёт и в расширенный пакет Multimedia Plus с базовой ценой уже 54 тысячи рублей. Увеличение стоимости объясняется появлением рейлингов, противотуманок и 15-дюймовых колёсных дисков.
- По данным завода, с момента рестайлинга фургона Lada Largus в начале нынешнего года АвтоВАЗ реализовал более 6 тысяч экземпляров Largus Van.
В конце ноября на заводе заявили, что не собираются навязывать покупателям заводское дополнительное оборудование: от него можно будет отказаться при заказе автомобиля. При этом в прайс-листе на Largus Van пакеты «допов» уже появились: это «набор автомобилиста» за 2,4 тысячи рублей и «набор аксессуаров» за 15 тысяч. В последний включены коврики, амортизаторы капота, дефлекторы, накладка на задний бампер и защитная сетка для радиатора. Цена автомобиля приводится с учётом этих пакетов, однако документ подтверждает возможность избежать их установки и, соответственно, уменьшить конечную стоимость машины.