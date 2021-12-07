У фургона Lada Largus появилась новая опция

Камеру смонтируют на левой распашной двери грузового отсека, а выводить изображение она будет на экран мульти­медийной системы — соответ­ственно, установить камеру можно только при условии наличия экрана.

На заводе считают, что цельно­металлический Lada Largus Van с камерой, дополненной задними парктрониками, станет удобнее при повсе­дневных рабочих поездках, которые связаны с парковкой в стеснённых условиях.

Фургон Lada Largus в комплектации Comfort стоит 909 900 рублей за версию с восьми­клапанным 90-сильным мотором. Установка 106-сильного двигателя увеличит цену на 20 тысяч рублей. Коробка передач в обоих случаях одна и та же — пятиступенчатая «механика».

Пакет Multimedia, частью которого станет камера, стоит минимум 32 тысячи рублей: в него включены, помимо медиасистемы с 7‑дюймовым экраном, задние парктроники, розетка в багажнике и центральный подлокотник. Таким образом, Lada Largus Van в комплектации Comfort с этим пакетом стоит минимум 941 900 рублей. Однако в официальном сообщении завода указывается цена 947 000 рублей. Таким образом, камеру заднего вида завод оценил в 5100 рублей.

Помимо базового мультимедийного пакета камера войдёт и в расширенный пакет Multimedia Plus с базовой ценой уже 54 тысячи рублей. Увеличение стоимости объясняется появлением рейлингов, противотуманок и 15-дюймовых колёсных дисков.

По данным завода, с момента рестайлинга фургона Lada Largus в начале нынешнего года АвтоВАЗ реализовал более 6 тысяч экземпляров Largus Van.

В конце ноября на заводе заявили, что не собираются навязывать покупателям заводское дополни­тельное оборудование: от него можно будет отказаться при заказе автомобиля. При этом в прайс-листе на Largus Van пакеты «допов» уже появились: это «набор авто­мобилиста» за 2,4 тысячи рублей и «набор аксес­суаров» за 15 тысяч. В последний включены коврики, аморти­заторы капота, дефлекторы, накладка на задний бампер и защитная сетка для радиатора. Цена автомобиля приводится с учётом этих пакетов, однако документ подтверждает возможность избежать их установки и, соответ­ственно, уменьшить конечную стоимость машины.