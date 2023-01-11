АвтоВАЗ попросил повысить утильсбор, чтобы защитить рынок от импорта

«Утильсбор сегодня составляет 170 тысяч рублей. Если раньше по отношению к цене автомобиля это было таким останавливающим стоп-фактором — порядка 10–15% в некоторых моделях, то сейчас это гораздо ниже 10% по многим моделям.

Приходят непонятные нам китайские бренды, договорившиеся на пустующих мощностях о сборке низколокализованных автомобилей, на которые ещё планируется иногда давать господдержку в низком ценовом сегменте до 2 миллионов рублей, и они начинают поджирать тот рынок нашего продукта, куда мы инвестируем огромные деньги

», — пояснил Соколов.