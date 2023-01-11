АвтоВАЗ попросил повысить утильсбор, чтобы защитить рынок от импорта

Материал по теме
АвтоВАЗ подвёл итоги года и пообещал Весте новый вариатор
Экстремальный бодикит для Toyota GR86 от Liberty Walk будет стоить 13 тысяч долларов
Кирилл Малышев
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов считает необходимым повысить размер утильсбора на легковые автомобили. По его словам, это поможет сохранить барьер для импорта машин, мешающих развитию российского автопрома, пишет «КоммерсантЪ».
За 2023 год АвтоВАЗ собирается инвестировать около 40 миллиардов рублей. Сумма будет направлена на все предприятия автогиганта, включая бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге. На нём должна начаться сборка кроссоверов и седанов С- и D-классов. Они будут нести марку Лада, но по сути окажутся лишь ребрендингом китайских, пока не названных моделей.
Фото на обложке: АвтоВАЗ