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АвтоВАЗ попросил повысить утильсбор, чтобы защитить рынок от импорта
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Кирилл Малышев

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов считает необходимым повысить размер утильсбора на легковые автомобили. По его словам, это поможет сохранить барьер для импорта машин, мешающих развитию российского автопрома, пишет «КоммерсантЪ».

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  • «Утильсбор сегодня составляет 170 тысяч рублей. Если раньше по отношению к цене автомобиля это было таким останавливающим стоп-фактором — порядка 10–15% в некоторых моделях, то сейчас это гораздо ниже 10% по многим моделям. Приходят непонятные нам китайские бренды, договорившиеся на пустующих мощностях о сборке низколокализованных автомобилей, на которые ещё планируется иногда давать господдержку в низком ценовом сегменте до 2 миллионов рублей, и они начинают поджирать тот рынок нашего продукта, куда мы инвестируем огромные деньги», — пояснил Соколов.
  • В Минпромторге в ответ на предложение отметили, что внимательно следят за ситуацией на рынке. В зависимости от изменений будут приниматься дальнейшие решения. Источники издания добавили, что в правительстве не раз обсуждалось повышение ставок утильсбора (и даже уже в текущем году), однако пока ответ был отрицательным.
  • Утильсбор платится за все машины — и ввезённые в Россию готовыми, и собранные внутри страны. Последний раз его размер корректировали в 2020 году. По сегменту легковых автомобилей он вырос в среднем на 110%. Компании, подписавшие специнвестконтракт (СПИК), получают право на компенсацию утильсбора, но для этого нужен определённый уровень локализации.

За 2023 год АвтоВАЗ собирается инвестировать около 40 миллиардов рублей. Сумма будет направлена на все предприятия автогиганта, включая бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге. На нём должна начаться сборка кроссоверов и седанов С- и D-классов. Они будут нести марку Лада, но по сути окажутся лишь ребрендингом китайских, пока не названных моделей.

Надо повышать утильсбор?

Фото на обложке: АвтоВАЗ

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