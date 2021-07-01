АвтоВАЗ, Skoda и другие: какие автобренды повысят цены с июля

АвтоВАЗ переписал цены на свои автомобили: как сообщает «Лада.Онлайн», сильнее всего подорожала пятидверная Lada Niva Legend, а в среднем цены выросли на 2,43%. При этом АвтоВАЗ оказался не единственным производителем, решившимся на повышение с 1 июля. По данным «Ведомостей», ценники перепишут также Skoda, Volkswagen и Ford.

Лады с 1 июля в России подорожали на величину от 10 до 30 тысяч рублей, причём около половины модельного ряда прибавили в цене 20-25 тысяч рублей. Это, к примеру, всё семейство обновлённого Lada Largus (от коммерческого фургона до Largus Cross), топовые комплектации Lada Granta, большинство вариантов Lada Vesta и Lada Xray.

Серьёзнее всего поднялись цены на Niva Legend в пятидверном кузове — увеличение составило 30 тысяч рублей для минимальной и максимальной комплектаций. Трёхдверная подорожала всего на 13 тысяч. При этом неизменной в заводских прайс-листах осталась лишь одна строчка — базовая стоимость Lada Xray Cross.

Это уже четвёртое подорожание Lada за нынешний год. Неофициально его связывают с ростом цен на сырьё — в первую очередь, сталь и металлопрокат, которые по оценкам экспертов «Ведомостей» занимает до 40% себестоимости автомобиля.

По данным издания, на величину до 4% в ближайшие дни подорожают модели Skoda, на 2% вырастут цены на BMW и Volkswagen, на 1-5% увеличится розничная стоимость коммерческого транспорта марок Ford и Hyundai. Основными драйверами роста помимо изменения стоимости сырья называют нестабильность курса валют и инфляцию. Эксперты утверждают, что в мае нынешнего года годовая инфляция впервые с октября 2016 года превысила 6% и составила 6,2%.

Ранее глава АвтоВАЗа Николя Мор заявлял, что новинки, которые готовят к выходу на АвтоВАЗе, будут позиционироваться как более премиальные, чем нынешние модели. Их базовая стоимость будет начинаться с отметки в 1,2 миллиона рублей.