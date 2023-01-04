АвтоВАЗ станет владельцем российских активов Nissan

Перезапуск производства автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге запланирован на вторую половину 2023 года. Ожидается, что здесь наладят сборку седанов и кроссоверов сегментов C и D: на рынок они выйдут под маркой Lada, но представлять собой будут модели неких партнёров АвтоВАЗа из дружественных стран. С кем именно предприятие ведёт переговоры, пока не уточняется. За 2023 год завод рассчитывает выпустить до 10 тысяч автомобилей.

АвтоВАЗ уже располагает простаивающей производственной площадкой — это «Лада Запад Тольятти», ранее известная как GM-АвтоВАЗ. Полноправным собственником этого предприятия тольяттинский автогигант стал в 2019 году. Однако в декабре прошлого года глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщал об отсутствии планов по расконсервации завода: площадка останется в стратегическом резерве.