Опубликованы официальные фото большого кроссовера Chery Tiggo 9

АвтоВАЗ станет владельцем российских активов Nissan
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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗу передадут полный контроль над оставшимися в стране активами компании Nissan, покинувшей российский рынок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова. Ранее официальным владельцем собственности Nissan числился институт НАМИ.

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  • Основным активом японской компании в России считается завод в Санкт-Петербурге мощностью до 100 тысяч автомобилей в год. В декабре АвтоВАЗу передали управление производственными мощностями для перезапуска завода. Официальное владение площадкой согласно заявлению министра должно помочь этому процессу.
  • Сумма сделки между НАМИ и АвтоВАЗом не разглашается. Компания Nissan прошедшей осенью передала свою собственность российским властям за символический 1 евро, но сохранила за собой право обратного их выкупа в течение 6 лет.
  • Перезапуск производства автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге запланирован на вторую половину 2023 года. Ожидается, что здесь наладят сборку седанов и кроссоверов сегментов C и D: на рынок они выйдут под маркой Lada, но представлять собой будут модели неких партнёров АвтоВАЗа из дружественных стран. С кем именно предприятие ведёт переговоры, пока не уточняется. За 2023 год завод рассчитывает выпустить до 10 тысяч автомобилей.

АвтоВАЗ уже располагает простаивающей производственной площадкой — это «Лада Запад Тольятти», ранее известная как GM-АвтоВАЗ. Полноправным собственником этого предприятия тольяттинский автогигант стал в 2019 году. Однако в декабре прошлого года глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщал об отсутствии планов по расконсервации завода: площадка останется в стратегическом резерве.

Перезапускать завод Nissan или восстанавливать GM-АвтоВАЗ?

Фото на обложке: Nissan Moscow

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