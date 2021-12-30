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АвтоВАЗ стал российским предприятием

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Дмитрий Елизаров

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Тольяттинский автогигант на 100% вернулся в российскую юрисдикцию. Как сообщает ТАСС, теперь владельцем АвтоВАЗа стало новое предприятие «Лада авто холдинг», официально зареги­стрированное в Москве. При этом принадлежит оно по-прежнему корпорации «Ростех» и компании Renault.

  • Ранее юридическое лицо, которое официально владело АвтоВАЗом, было зареги­стрировано в голландском офшоре. Теперь 100% акций предприятия переданы московской компании.
  • «Лада авто холдинг» продолжит оставаться совместным предприятием. «Ростеху» в нём принадлежат 32,3% акций, Renault — 66,7%. «АвтоВАЗ» — отечественный бренд, завод работает в России, сейчас мы юридически это закрепляем. Французские партнёры полностью поддерживают такое решение», — цитирует агентство заявление «Ростеха».
  • ТАСС уточняет, что вопрос данной трансформации обсуждался с 2018 года, при этом глава завода Николя Мор уверял, что перевод будет официально завершён до конца 2021-го.

Включённость АвтоВАЗа в состав концерна Renault позволит предприятию в будущем перевести свои автомобили на модульную платформу CMF‑B — это сделает их технически близкими к модельной линейке марки Dacia. Принцип «два бренда — одна платформа» предусматривает новая стратегия развития концерна, согласно которой внутри Renault марки Lada и Dacia объединяются в одну бизнес-единицу.

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