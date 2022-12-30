АвтоВАЗ выпустил новогоднее видео, в котором Деду Морозу пришлось пересесть на гоночную «Ниву»

По сюжету фильма, сани Деда Мороза ломаются где-то в лесу и сказочные герои начинают всерьёз опасаться, что не успеют развезти подарки. Однако им на помощь приходит экипаж Lada Sport Rosneft во главе с Кириллом Ладыгиным на гоночной «Ниве».

Несмотря на очень длинный список адресов, пилот АвтоВАЗа обещает Деду Морозу, что все подарки будут доставлены в срок.

Спортивная команда официально продемонстрировала гоночную версию внедорожника ещё весной нынешнего года. Считается, что «боевая» Lada Niva Legend разработана для заводской программы участия в ралли-рейдах разной степени значимости, но её технические характеристики не раскрывались. Ожидается, что спортивную модификацию получит в ближайшем будущем и гражданская «Нива».