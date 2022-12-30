АвтоВАЗ выпустил новогоднее видео, в котором Деду Морозу пришлось пересесть на гоночную «Ниву»

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Подразделение АвтоВАЗа, спортивная команда Lada Sport Rosneft поздравила поклонников с наступающими праздниками миниатюрным художественным фильмом. Помимо Деда Мороза и Снегурочки в нём снялись члены команды и гоночная Lada Niva Legend.
Спортивная команда официально продемонстрировала гоночную версию внедорожника ещё весной нынешнего года. Считается, что «боевая» Lada Niva Legend разработана для заводской программы участия в ралли-рейдах разной степени значимости, но её технические характеристики не раскрывались. Ожидается, что спортивную модификацию получит в ближайшем будущем и гражданская «Нива».