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АвтоВАЗ выпустил новогоднее видео, в котором Деду Морозу пришлось пересесть на гоночную «Ниву»
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Дмитрий Елизаров

Подразделение АвтоВАЗа, спортивная команда Lada Sport Rosneft поздравила поклонников с наступающими праздниками миниатюрным художественным фильмом. Помимо Деда Мороза и Снегурочки в нём снялись члены команды и гоночная Lada Niva Legend.

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  • По сюжету фильма, сани Деда Мороза ломаются где-то в лесу и сказочные герои начинают всерьёз опасаться, что не успеют развезти подарки. Однако им на помощь приходит экипаж Lada Sport Rosneft во главе с Кириллом Ладыгиным на гоночной «Ниве».
  • Несмотря на очень длинный список адресов, пилот АвтоВАЗа обещает Деду Морозу, что все подарки будут доставлены в срок.

Спортивная команда официально продемонстрировала гоночную версию внедорожника ещё весной нынешнего года. Считается, что «боевая» Lada Niva Legend разработана для заводской программы участия в ралли-рейдах разной степени значимости, но её технические характеристики не раскрывались. Ожидается, что спортивную модификацию получит в ближайшем будущем и гражданская «Нива».

Уже заготовили подарки для родных и близких?

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