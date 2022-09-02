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АвтоВАЗ сообщил о возвращении к докризисным объёмам продаж
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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ обнародовал итоги своей работы за август нынешнего года. Предприятие смогло продать 11,5 тысячи Lada Granta и 1782 единицы Lada Niva Legend. Это заметно превышает показатели августа 2021-го, когда конвейеры АвтоВАЗа периодически простаивали, а деталей для сборки не хватало. По официальному заявлению, АвтоВАЗ вышел на докризисные объёмы продаж, хотя год назад производственная линейка Lada состояла из пяти моделей.

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  • Августовские продажи Lada Granta превзошли прошлогодние показатели на 131%, а по сравнению с июлем нынешнего года выросли на 77%. В среднем в 2021 году АвтоВАЗ продавал по 9286 Lada Granta в месяц, что также ниже показателей нынешнего августа.
  • Результаты Lada Niva Legend — рост на 17% по сравнению с 2021-м и на 185% — по сравнению с июлем. Совокупные объёмы реализации легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada в последний месяц лета-2022 составили 18 087 единиц: плюс 75% к июлю. Lada Niva Travel в отчёте не упоминается, так как завод официально запустил продажи этой модели только в конце месяца.
  • В августе 2021-го АвтоВАЗ регулярно сталкивался с дефицитом компонентов: по этой причине, к примеру, производство Lada Granta простаивало практически весь месяц. Дилеры марки, судя по всему, обеспечивали продажи за счёт товарных запасов, но во второй половине месяца заявляли о дефиците автомобилей, причём не только этой модели.
  • Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что росту продаж во многом способствовала перезапущенная некоторое время назад государственная программа льготного автокредитования. В её рамках отдельные категории покупателей могут рассчитывать на скидки до 25% при покупке автомобилей в кредит.

В конце августа завод официально сообщил о возвращении к традиционному графику работы — пятидневной рабочей неделе. При этом сборочные подразделения АвтоВАЗа будут работать шесть дней в неделю: объясняется это ростом спроса на новые автомобили.

А вы уже успели купить новую Ладу?

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