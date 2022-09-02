АвтоВАЗ сообщил о возвращении к докризисным объёмам продаж

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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ обнародовал итоги своей работы за август нынешнего года. Предприятие смогло продать 11,5 тысячи Lada Granta и 1782 единицы Lada Niva Legend. Это заметно превышает показатели августа 2021-го, когда конвейеры АвтоВАЗа периодически простаивали, а деталей для сборки не хватало. По официальному заявлению, АвтоВАЗ вышел на докризисные объёмы продаж, хотя год назад производственная линейка Lada состояла из пяти моделей.
В конце августа завод официально сообщил о возвращении к традиционному графику работы — пятидневной рабочей неделе. При этом сборочные подразделения АвтоВАЗа будут работать шесть дней в неделю: объясняется это ростом спроса на новые автомобили.