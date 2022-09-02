АвтоВАЗ сообщил о возвращении к докризисным объёмам продаж

Результаты Lada Niva Legend

— рост на 17% по сравнению с 2021-м и на 185%

— по сравнению с июлем. Совокупные объёмы реализации легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada в последний месяц лета-2022 составили 18 087 единиц: плюс 75% к июлю. Lada Niva Travel в отчёте не упоминается, так как завод официально запустил продажи этой модели только в конце месяца.