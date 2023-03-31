АвтоВАЗ сократит выпуск Lada Vesta из-за дефицита комплектующих

Уже 1 апреля АвтоВАЗ отправит в режим простоя вечернюю смену на той нитке конвейера, где собирают Lada Vesta NG. Об этом сообщают источники паблика «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте» со ссылкой на подписанный вице-президентом завода приказ. Тем самым минимум на месяц объёмы выпуска Весты уменьшатся примерно наполовину. Вероятнее всего, новый режим работы связан с ожидаемыми предприятием перебоями в поставках комплектующих.