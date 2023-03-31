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АвтоВАЗ сократит выпуск Lada Vesta из-за дефицита комплектующих

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Дмитрий Елизаров

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Уже 1 апреля АвтоВАЗ отправит в режим простоя вечернюю смену на той нитке конвейера, где собирают Lada Vesta NG. Об этом сообщают источники паблика «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте» со ссылкой на подписанный вице-президентом завода приказ. Тем самым минимум на месяц объёмы выпуска Весты уменьшатся примерно наполовину. Вероятнее всего, новый режим работы связан с ожидаемыми предприятием перебоями в поставках комплектующих.

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Фото: Журнал Авто.ру

  • Согласно приказу режим простоя для вечерней смены сборки Lada Vesta организован на период с 1 по 30 апреля. Однако с учётом весенних государственных праздников к полноценному производству Весты АвтоВАЗ сможет вернуться только 10 мая. На май же запланирован старт официальных продаж обновлённых седанов и универсалов.
  • На этом фоне наращиваются объёмы выпуска других моделей: сотрудники линий по сборке Granta и Niva будут работать в субботу. Благодаря этому дополнительно планируется собрать около 1,2 тысячи автомобилей.
  • Накануне АвтоВАЗ официально сообщил об ожидаемых перебоях с поставками комплектующих: информация об этом появилась в вайбер-канале «На заводе». По прогнозам предприятия, уже во второй половине мая дефицит деталей для сборки автомобилей окажется настолько ощутимым, что сделает невозможной полноценную работу конвейеров. Поэтому АвтоВАЗ перенёс начало корпоративного отпуска с 24 июля на 29 мая. За время отпусков предприятие рассчитывает наладить новые поставки.
  • Дефицит на заводе объясняют мартовским отказом ряда поставщиков от выполнения своих обязательств в нарушение имеющихся договорённостей. Параллельно отмечается, что за 2022 год было заменено более 200 заблокированных к поставке автокомпонентов и материалов.

На этом фоне АвтоВАЗ ещё раз подтвердил планы по производству 401 тысячи автомобилей и машинокомплектов по итогам 2023 года. Это примерно вдвое больше, чем удалось выпустить в Тольятти в 2022 году.

Уже планируете купить новую Lada Vesta?

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