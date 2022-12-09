АвтоВАЗ сократит производство трёхдверных Lada Niva в декабре

Сокращение времени работы коснётся в первую очередь линии сварки кузовов. Ожидается, что в течение декабря здесь будут выпускать по 105–110 единиц кузова Lada Niva Legend.

При этом кузовов для Lada Niva Travel планируется сваривать гораздо больше: ежедневный их выпуск должен достичь 170–175 единиц. Вероятнее всего, на АвтоВАЗе считают Niva Travel более коммерчески выгодным продуктом, особенно перед новогодними праздниками.

К концу нынешнего года АвтоВАЗ рассчитывает подойти с результатом около 220 тысяч собранных автомобилей. Сейчас на заводе массово выпускают только три модели — Granta, Niva Legend и Niva Travel. Однако ранее сообщалось, что в течение декабря АвтоВАЗ на неделю может возобновить производство Lada Largus, перезапуск массового производства которого запланирован лишь на осень следующего года.