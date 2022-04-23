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АвтоВАЗ собирается сделать больше тысячи Lada Vesta за следующую неделю

Новости

Кирилл Малышев

В первую неделю работы после корпоративного отпуска завод АвтоВАЗа в Ижевске будет работать пять дней. Планируется собрать больше тысячи автомобилей, пишет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте».

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  • График смен на все пять рабочих дней сейчас уточняется. В Ижевске производят одну модель Лады, флагманскую Весту. Скорее всего, это будут ещё дорестайлинговые машины, так как для сборки обновлённой версии требуется решить ряд проблем с поставками комплектующих.
  • Предполагается, что с 25 апреля запустятся все линии АвтоВАЗа и в Тольятти. Сначала к работе приступят сварочное и окрасочное подразделения. Остальные подключатся по мере подготовки ими кузовов. Однако точные планы по другим моделям пока неясны.

Ранее на этой неделе стало известно о возникновении дефицита автомобилей Lada с «автоматами», роботизированными коробками и вариаторами. Их у дилеров по всей стране осталось совсем немного. Возобновления поставок продавцы ожидают не ранее чем через год.

Какая из моделей Лады сейчас самая нужная?

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