Новый Renault Logan для России: первые фото

АвтоВАЗ снова приостановил конвейеры
Новости

Дмитрий Елизаров

Ближайшие несколько дней АвтоВАЗ не будет выпускать ряд моделей. По данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», в штатном режиме работает только производство внедорожника Lada Niva Travel. Прочие конвейеры придут в движение 5–6 октября.

  • Сборочная линия, на которой выпускают семейство Lada Niva, работает в одну восьми­часовую смену. Производ­ственный план преду­сматривает сборку только Niva Travel, которых рассчитывают производить по 150 машин в день.
  • Конвейер, на котором выпускают машины на платформе B0, прекратил работу на два дня — 4 и 5 октября. Заморожена сборка Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero. Производство Гранты остановили на более длительный срок — до 6 октября.

Конвейеры АвтоВАЗа регулярно замирают в течение нескольких последних месяцев: в общей сложности, к примеру, Lada Granta не выпускали более 30 дней с начала года. Ситуация с простоями обусловлена недо­поставками на предприятие электронных комплектующих — в том числе датчиков АБС. Кроме того, завод начал отгружать дилерам автомобили без «тревожной кнопки» ЭРА-ГЛОНАСС, хотя этот блок планируется доустановить позже.

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