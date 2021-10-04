АвтоВАЗ снова приостановил конвейеры

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Дмитрий Елизаров
Ближайшие несколько дней АвтоВАЗ не будет выпускать ряд моделей. По данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», в штатном режиме работает только производство внедорожника Lada Niva Travel. Прочие конвейеры придут в движение 5–6 октября.
Конвейеры АвтоВАЗа регулярно замирают в течение нескольких последних месяцев: в общей сложности, к примеру, Lada Granta не выпускали более 30 дней с начала года. Ситуация с простоями обусловлена недопоставками на предприятие электронных комплектующих — в том числе датчиков АБС. Кроме того, завод начал отгружать дилерам автомобили без «тревожной кнопки» ЭРА-ГЛОНАСС, хотя этот блок планируется доустановить позже.