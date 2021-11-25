АвтоВАЗ повысит цены на Лады с 1 декабря — уже в седьмой раз за год

Меньше всего пострадают прайс-листы на Lada Granta: цены на это модельное семейство, которое считается самым популярным в ассортименте АвтоВАЗа, вырастут на 7 тысяч рублей. Сейчас официальная рекомендованная цена самой доступной версии Granta — 559 900 рублей.

Вторая по популярности тольяттинская линейка — Lada Vesta — подорожает сразу на 10 тысяч. Таким образом, стоимость самой доступной версии Весты с 1 декабря будет составлять 805 900 рублей. Также на 10 тысяч рублей увеличатся цены на Lada Largus и Lada Xray Cross, при этом обычная модификация хэтчбека подорожает только на 8 тысяч.

Не обойдёт стороной повышение стоимости и тольяттинские внедорожники: классическая Lada Niva вырастет в цене на 8 тысяч рублей, Lada Niva Travel — на 9 тысяч. Издание отмечает, что цены поднимутся на все поставленные дилерам, но пока не оплаченные автомобили. Рост цен неофициально связывают с повышением себе­стоимости производства — в частности, увеличением стоимости сырья, включая металлы и пластики.

Предыдущее изменение заводских прайс-листов пришлось на 18 октября. При этом ещё до конца года Лады могут снова подорожать. Предполагается, что в состав всех комплектаций автомобилей войдут так называемые наборы дополнительных аксес­суаров. Впрочем, не исключено, что АвтоВАЗ даст покупателям возможность отказываться от них и таким образом сохранять официальные рекомен­дованные цены.