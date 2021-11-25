Оставить коммент

Новый Kia Niro: эвкалиптовые сиденья, потолок из обоев и «дворовой режим»

АвтоВАЗ повысит цены на Лады с 1 декабря — уже в седьмой раз за год

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

АвтоВАЗ планирует с 1 декабря пересмотреть прайс-листы на все свои автомобили, включая коммерческую линейку. По данным «Лада.Онлайн», которая ссылается на переписку завода с дилерами, цены увеличатся в диапазоне от 7 до 10 тысяч рублей. Это окажется уже седьмое повышение стоимости автомобилей Lada за нынешний год.

  • Меньше всего пострадают прайс-листы на Lada Granta: цены на это модельное семейство, которое считается самым популярным в ассортименте АвтоВАЗа, вырастут на 7 тысяч рублей. Сейчас официальная рекомендованная цена самой доступной версии Granta — 559 900 рублей.
  • Вторая по популярности тольяттинская линейка — Lada Vesta — подорожает сразу на 10 тысяч. Таким образом, стоимость самой доступной версии Весты с 1 декабря будет составлять 805 900 рублей. Также на 10 тысяч рублей увеличатся цены на Lada Largus и Lada Xray Cross, при этом обычная модификация хэтчбека подорожает только на 8 тысяч.
  • Не обойдёт стороной повышение стоимости и тольяттинские внедорожники: классическая Lada Niva вырастет в цене на 8 тысяч рублей, Lada Niva Travel — на 9 тысяч. Издание отмечает, что цены поднимутся на все поставленные дилерам, но пока не оплаченные автомобили. Рост цен неофициально связывают с повышением себе­стоимости производства — в частности, увеличением стоимости сырья, включая металлы и пластики.

Предыдущее изменение заводских прайс-листов пришлось на 18 октября. При этом ещё до конца года Лады могут снова подорожать. Предполагается, что в состав всех комплектаций автомобилей войдут так называемые наборы дополнительных аксес­суаров. Впрочем, не исключено, что АвтоВАЗ даст покупателям возможность отказываться от них и таким образом сохранять официальные рекомен­дованные цены.

Подорожание на 10 тысяч критично для автомобиля?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я