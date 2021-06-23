АвтоВАЗ остановил производство некоторых моделей

На заводе АвтоВАЗа в Тольятти остановлена сборка автомобилей на платформе B0 — это Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero. Как сообщает паблик Avtograd News во «ВКонтакте», причина — в нехватке электронных компонентов для производства. Ранее глава АвтоВАЗа Николя Мор заявлял ТАСС, что остановок по этой причине в июне не ожидается.

По данным паблика, прочие линии конвейера АвтоВАЗа, в том числе те, где собирают модели Granta и Niva Legend, работают в штатном режиме. Сколько продлится простой, не уточняется.

Николя Мор в начале июня заявлял, что в июне завод останавливать конвейеры не будет, хотя и не исключил новых производ­ственных пауз в июле. Позже, во второй половине месяца он же предположил, что кризис с поставками электронных компонентов на конвейеры авто­произво­дителей окажется более длительным, чем ожидалось.

«Изначально мы думали, что вот этот кризис продлится всего несколько месяцев, но в реальности мы видим, что кризис продлится намного дольше. На самом деле, это будет весь 2021 год и часть 2022 года», — сказал глава АвтоВАЗа агентству ТАСС.

Завод уже несколько раз в течение июня приостанавливал конвейеры по причине нехватки микросхем. К примеру, сборка автомобилей прекращалась 2–3 и 6–10 июня, причём в последний раз приостановка коснулась и линии, на которой выпускают Niva Legend.