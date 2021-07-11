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АвтоВАЗ снизил цены на «спортивную» Lada Granta и кросс-универсал Largus

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Михаил Кондратьев

Седан Lada Granta в оспортивленной версии Drive Active и универсал Largus в модификации Cross стали дешевле. Это произошло из-за появления новой упрощённой начальной комплектации Comfort Light. Гранта стала доступнее на 24 тысячи рублей (от 702 900 рублей), а Ларгус — на девять тысяч (от 915 900 рублей).

  • В первом случае упрощённая комплектация предполагает наличие аудиоподготовки с четырьмя динамиками и антенной вместо аудиосистемы с Bluetooth, USB, слотом для SD-карты и Hands Free. Версия Comfort Light появилась также у универсала и хэтчбека Granta, однако только в сочетании с восьмиклапанным мотором, а для лифтбека она предложена лишь при механической коробке передач. Для седана таких ограничений нет. Экономия относительно комплектации Comfort составит от 19 до 24 тысяч рублей.
  • У упрощённого Largus Cross тоже будет аудиоподготовка, но вместо мультимедийного комплекса с тачскрином, навигацией и Apple CarPlay с Android Auto. Кроме того, у него и кросс-универсала Granta Cross появилась Light-версия комплектации Luxe. Она дешевле на 19 и 29 тысяч рублей соответственно.

Ранее подобные вариации были введены для Lada Vesta и Vesta SW, универсала и фургона Lada Largus, а также XRay и XRay Cross. Запуск дополнительных комплектаций связан с нехваткой микросхем на заводе, из-за чего затягиваются сроки поставок машин с аудио­системами и мульти­медийками. 1 июля АвтоВАЗ в четвёртый раз за год поднял цены на весь модельный ряд по причине роста цен на металл.

Справедливое снижение стоимости при отказе от такого оборудования?

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