АвтоВАЗ сможет выпускать по 300 Ларгусов в день уже в июле

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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ по-прежнему рассчитывает перезапустить сборку Lada Largus: по данным источников сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», старт намечен на 26 июля. До конца месяца планируется достичь планового объёма сборки в 300 машин в день.
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее заявлял, что при условии возобновления производства популярного универсала до конца года с конвейеров сойдут до 120 тысяч автомобилей. Помимо Lada Largus АвтоВАЗ планирует в течение лета перезапустить и сборку Lada Niva Travel.