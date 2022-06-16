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АвтоВАЗ сможет выпускать новые Logan и Sandero под маркой Lada (если захочет)

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Кирилл Малышев

АвтоВАЗ имеет право продолжить выпуск седана Renault Logan и хэтчбека Renault Sandero под брендом Lada. Это прописано в договорённостях с ушедшим с российского рынка французским автоконцерном, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова нового главы АвтоВАЗа Максима Соколова.

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  • Модели должны были встать на конвейер в Тольятти в этом году. Российские версии готовы к серийному производству, их долгое время адаптировали и тестировали специалисты АвтоВАЗа и Renault.
  • Однако президент российского автогиганта оговорился: перед принятием решения всё тщательно взвесят. Существуют серьёзные риски недопоставок комплектующих. Может случиться, что средства в подготовку производства будут вложены впустую, так как реально запустить конвейер с Логанами и Сандеро не удастся.
  • Последние Renault сошли с тольяттинского конвейера в конце мая. Ими стали два Sandero Stepway бежевого цвета. Сотрудникам АвтоВАЗа, занятым на линии В0, предложат должности на других линиях или переобучение новой профессии.

Ранее в четверг стало известно о планах АвтоВАЗа разработать новую платформу для своих автомобилей. Она будет глубоко локализованной, с использованием наработок Весты и с возможностью установки автоматической коробки передач. Реализовать проект рассчитывают за три-четыре года.

Купили бы Renault под маркой Lada?

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