АвтоВАЗ сэкономил миллион рублей на колёсных колпачках

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Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ рассказал, как отказ от двух деталей в пользу одной унифицированной приводит к заметной экономии. Как сообщает канал «На заводе Ижевск», в рамках совершенствования логистических процессов автомобили Лада решено комплектовать одним видом колпачков для колёсных дисков вместо двух.
Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что автомобили марки Lada по уровню качества не уступают иномаркам. Он сравнил отечественные машины с легковыми автомобилями Ford и Kia.