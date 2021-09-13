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АвтоВАЗ сэкономил миллион рублей на колёсных колпачках
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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ рассказал, как отказ от двух деталей в пользу одной унифи­цированной приводит к заметной экономии. Как сообщает канал «На заводе Ижевск», в рамках совершен­ствования логистиче­ских процессов автомобили Лада решено комплектовать одним видом колпачков для колёсных дисков вместо двух.

  • Для версий Luxe и Comfort АвтоВАЗ применял один тип колёсных колпачков, для исполнения Exclusive — другой. По словам ведущего инженера отдела инжиниринга логистики Дениса Селькова, такой подход открывал возможность ошибки оператора, собирающего наборы комплектующих для сотрудников конвейеров.
  • Поэтому было принято решение отказаться от одного из видов колпачков и начать оснащать автомобили унифи­цированной деталью. По подсчётам завода, на одном автомобиле тем самым экономится более 88 рублей, что суммарно позволит заводу в годовом выражении получать экономический эффект в районе миллиона рублей.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что автомобили марки Lada по уровню качества не уступают иномаркам. Он сравнил отечественные машины с легковыми автомобилями Ford и Kia.

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