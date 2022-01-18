АвтоВАЗ сделает простои конвейеров регулярными

АвтоВАЗ планирует перевести остановки сборочных конвейеров на регулярную основу. По данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», еженедельно будут останавливаться линии, где собирают внедорожник Lada Niva Legend и модельное семейство Granta.

Из 10 рабочих смен, возможных на сборочной линии Lada Granta, каждую неделю оставят не более семи, а в случае с Niva Legend конвейер будет функционировать четыре смены из пяти. Источники уточняют, что такую схему работы планируется ввести в январе и продлить до марта нынешнего года. Связывают регулярные простои с нехваткой электронных компонентов.

При этом в каждом случае решение будет приниматься с учётом конкретных обстоятельств нехватки, а рабочим конвейеров оплатят вынужденные простои в размере двух третей средней зарплаты.

В январе нынешнего года линию по сборке Lada Granta останавливали уже дважды — на одну смену и на два дня сразу. За этот период АвтоВАЗ, по данным сообщества, недовыпустил около тысячи машин.

В середине декабря сообщалось, что в целом производственные потери тольяттинского предприятия за 2021 год составили около 100 тысяч автомобилей. Главная причина простоев — перебои с поставками электронных компонентов, в первую очередь датчиков тормозных систем.