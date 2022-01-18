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АвтоВАЗ сделает простои конвейеров регулярными

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ планирует перевести остановки сборочных конвейеров на регулярную основу. По данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», еженедельно будут останавливаться линии, где собирают внедорожник Lada Niva Legend и модельное семейство Granta.

  • Из 10 рабочих смен, возможных на сборочной линии Lada Granta, каждую неделю оставят не более семи, а в случае с Niva Legend конвейер будет функционировать четыре смены из пяти. Источники уточняют, что такую схему работы планируется ввести в январе и продлить до марта нынешнего года. Связывают регулярные простои с нехваткой электронных компонентов.
  • При этом в каждом случае решение будет приниматься с учётом конкретных обстоятельств нехватки, а рабочим конвейеров оплатят вынужденные простои в размере двух третей средней зарплаты.
  • В январе нынешнего года линию по сборке Lada Granta останавливали уже дважды — на одну смену и на два дня сразу. За этот период АвтоВАЗ, по данным сообщества, недовыпустил около тысячи машин.

В середине декабря сообщалось, что в целом производственные потери тольяттинского предприятия за 2021 год составили около 100 тысяч автомобилей. Главная причина простоев — перебои с поставками электронных компонентов, в первую очередь датчиков тормозных систем.

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