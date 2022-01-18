АвтоВАЗ сделает простои конвейеров регулярными

Материал по теме
АвтоВАЗ не выполнил план по выпуску автомобилей из-за метели
Владельцы Genesis смогут управлять своими автомобилями с Iphone
АвтоВАЗ планирует перевести остановки сборочных конвейеров на регулярную основу. По данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», еженедельно будут останавливаться линии, где собирают внедорожник Lada Niva Legend и модельное семейство Granta.
В середине декабря сообщалось, что в целом производственные потери тольяттинского предприятия за 2021 год составили около 100 тысяч автомобилей. Главная причина простоев — перебои с поставками электронных компонентов, в первую очередь датчиков тормозных систем.